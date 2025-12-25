基北宜大雨特報 預估持續至晚間

蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。譚敦慈提醒，蛤蜊買回家後，第一步不是急著冰起來，而是一定要先吐沙，否則不只沙沒吐乾淨，連環境中的塑膠微粒也可能一起被吃下肚。

2025-12-25 15:57