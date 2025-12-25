這些孩子更容易肥胖…北市聯醫花10年追蹤逾7000人研究出爐

台北市立聯合醫院10年來長期追蹤逾7000名設籍北市的學齡前兒童，發現低收入戶家庭兒童的肥胖風險比一般家庭高出1.44倍，至於配戴眼鏡的兒童、外籍母親所生子女更容易合併過重或肥胖的健康挑戰，「社經弱勢與幼童近視恐提高肥胖機率。」

北市聯醫2009年至2018年追蹤7410名7歲以下學齡前兒童，結果顯示學齡前兒童體重過重、肥胖的比例逐年下降，仍有1782名兒童出現過重或肥胖。該研究結果「家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響」刊登在2024年「BMC公共衛生（BMC Public Health）」。

低收入家庭兒童過重或肥胖風險比非低收入家庭高出44%，研究團隊推測可能因素包含健康飲食選擇及家庭共享用餐時間受限、運動與戶外活動不足、就寢時間不規律和家長壓力與時間限制，以及健康教育與醫療資源不足等。

至於配戴眼鏡的兒童比未配戴眼鏡的兒童過重或肥胖風險高出21%，研究團隊提及，配戴眼鏡的兒童肥胖風險增加僅發生在非低收入家庭的兒童，可能因為非低收入家庭的兒童更容易購買手機、平板或遊戲機，導致近距離用眼時間增加，戶外身體活動時間減少，進而提高風險。外籍配偶家庭中，如果是外籍母親所生的子女，學齡前兒童肥胖風險更高出51%。

北市聯醫研究指出，與中高收入家庭兒童相比，低收入家庭的兒童的肥胖風險較高，而相較母親為外籍或本國籍也有同樣的結果。小兒科主治醫師王培瑋分析，台灣的跨國婚姻家庭通常具有較低的社會經濟地位，其中外籍母親的教育程度較低，且在生活方式與語言適應上面臨挑戰。

王培瑋提醒，兒童健康受家庭經濟影響，近視與肥胖也可能有相關性，需更全面的健康管理策略。政府與社會應共同改善兒童健康，關注弱勢團體，加強對低收入戶兒童與近視兒童的健康政策與支持措施，包含擴大健康飲食補助計畫、增加社區運動與戶外活動空間、提高家長與孩童的健康意識、提供更完善的兒童健康篩檢與視力管理等。

