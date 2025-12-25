合歡山雪花符號頻出現 武嶺見追雪車潮、入夜將封路
今天是耶誕節，也是行憲紀念日，而因高山近日有機會下雪，迎來銀色耶誕，合歡山武嶺今晨湧入大批遊客，車輛一度回堵，經警方疏導已恢復順暢。另考量入夜當地恐降雪霰或路面結冰，台14甲線部分路段今下午5時起實施預警性封閉。
氣象署預報，受大陸冷氣團影響，今、明兩天各地氣溫明顯下降，且因水氣相對偏多，中部以北、宜蘭、花蓮等3000公尺左右高山有降雪機率，甚至北部和宜蘭2000公尺山區也不排除可能會有降雪或局部結冰的情況。
由於，近日氣象預報，合歡山地區不時出現雪花符號，很有機會在耶誕節期間迎來降雪，令雪迷期待；合歡山今晨5時許就湧入大批人車，車輛一度回堵，警方獲報後立即派員前往實施分流與引導措施，目前交通已恢復順暢，但仍偶見車流。
仁愛警分局表示，合歡山武嶺地區今晨因休假並逢耶誕節，短暫出現車輛回堵情形，經派員前往現場實施交通疏導，同步現場舉發交通違規共11件，車流目前順暢；為因應可能湧現追雪車潮，將編排警力疏導交通，並加強取締違規停車。
公路局則表示，依氣象署情資顯示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪（霰）、路面結冰機率，為維護用路安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K今下午5時起實施預警性封閉，車輛只出不進。
其中，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，不開放通行，相關封閉路段於明天（26日）早上視天候及道路狀況再決定開放或線加掛雪鏈車輛通行，上山前務必注意交通管制措施。
