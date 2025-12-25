健保署試辦復健醫院挹注2.28億元 採「住院就像回家」設計明年上路

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新提出「復健醫院計畫」，將公開徵求、評選北、中、南、東各一家共四家醫院設置復健病床，銜接患者出院後的黃金復健期，預計1200人受益，明年第一季上路。本報資料照片
長照3.0明年上路，著重於醫療銜接長照服務，為讓住院患者出院後仍可持續復健，衛福部健保署最新提出「復健醫院計畫」，昨「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱共擬會議）已正式通過，將公開徵求、評選北、中、南、東各一家共4家醫院設置復健病床，銜接患者出院後的黃金復健期，預計1200人受益，明年第一季上路。

健保署長陳亮妤說，為強化急性醫療與長照銜接，促進具復健潛能患者持續接受整合性照護，提升功能恢復、返家率並降低再入院率，「復健病房試辦計畫」是由醫院跨專業團隊提供急性後期照護。收案對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折及衰弱高齡四大族群。

健保署醫務管理組長劉林義說，出院患者目前可銜接急性後期照護計畫（PAC），避免急性病情演變成長期失能，但部分患者PAC結束後仍有復健潛能，又無法順利銜接長照，如在偏鄉地區可能沒有人帶患者進行復健，這種情況就可以留在復健病房久一點。

「復健病房試辦計畫」以區域、地區醫院為主，每家醫院床數不得小於30床，重要的是病房空間須設置成居家模擬的無障礙空間，「在病房就跟在家裡一樣」，像是吃飯該到飯桌去吃，不能夠坐在病床上吃。

劉林義說，復健病房收案4大對象，包括腦中風、創傷性神經損傷相較於PAC以3個月為限，復健病房將延長至6個月；脆弱性骨折在PAC是3周，加入復健病房延為2個月；衰弱高齡在PAC是4周，加入復健病房後也為2個月，以訂定個別化復健與照護計畫，完成出院準備及長照銜接。

劉林義說，明年將公開徵求醫院提出規畫，健保署將進行評選，給付費用包含照護費、評估費、獎勵費及開辦費，其中開辦設置費為100萬元，健保預計共挹注2.28億元支應。

至於，共擬會議也通過，B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案，將修改為「肝炎醫療給付改善方案」，收案條件由最近6個月內曾在該院所「主診斷」，擴大為「主或次診斷」為B肝帶原者或C肝感染者就醫2次以上者，並新增肝纖維化F3以上之代謝性、酒精性肝炎者。此次也調升追蹤頻率，由每年2次提升至每年3次，管理照護費由每次100點調升至150點。

另，共擬也通過調升透析支付點數2.25%，其中血液透析由3912點調升至4000點，總計門診透析約挹注10.4億元，另住院透析約0.5億元。

復健 健保署 患者

