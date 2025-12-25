三六九山莊重建卡關 山友建議專案引外籍工：先把山屋蓋起來
雪山三六九山莊重建工程歷經4年，僅完成臨時運輸軌道，營造廠商以高山氣候惡劣、材料運補困難為由提出解約，讓建築設計師吳夏雄感嘆十年努力成泡影。山友則認為缺工與制度限制是主因，呼籲主管機關提出解方，避免工程無限期延宕。
⭐2025總回顧
雪山三六九山莊重建屢遭波折，工程發包4年僅完成臨時運輸單軌車道。得標廠商指稱高山風險高、颱風地震頻仍、低溫難施工，材料體積大也造成運補困難，並要求降低標準變更設計後，申請解除合約。設計建築師吳夏雄直言，廠商屢提不合理要求，顯已無續建誠意，恐讓工程遙遙無期。
三六九山莊使用逾數十年，床位有限、露天用餐、汙水及廁所問題嚴重，為雪山主稜線上熱門停泊點，改建需求迫切。山岳嚮導江宇川表示，吳夏雄曾設計能高越嶺道的天池山屋，因舒適便利被稱為「五星級山屋」，山友對三六九山莊改建期待甚高。
江宇川指出，三六九山莊附近地形寬闊，從雪山東峰往下100公尺，就有直升機停機坪，運補條件優於玉山排雲山莊；但三六九山莊工程進度緩慢，甚至因為闢建運料軌道大量砍伐林木，引起破壞雪山黑森林的批評。
他分析，國內面臨缺工，加上高山施工受地形、天候與勞基法限制，廠商投標意願降低。不排除有廠商藉施工緩慢要求追加預算的可能，主管機關應加強管理與監督。
為加快重建，他建議可比照台東縣向陽山屋和嘉明湖避難山屋間步道修建模式，由山友協助材料運補，每人背一公斤砂石上山，打造手作步道，山友參與意願高，也能紓緩運補壓力。
江宇川也提到，國內已允許專案引進外籍移工，主管機關可研議讓外籍移工投入山屋興建，化解人力短缺。他相信三六九山莊仍有望完成，只是完工時間勢必延後、預算勢必增加。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言