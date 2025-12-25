三六九山莊重建卡關 山友建議專案引外籍工：先把山屋蓋起來

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處尋求專業雙贏方案。圖／雪霸國家公園管理處提供
三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處尋求專業雙贏方案。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪山三六九山莊重建工程歷經4年，僅完成臨時運輸軌道，營造廠商以高山氣候惡劣、材料運補困難為由提出解約，讓建築設計師吳夏雄感嘆十年努力成泡影。山友則認為缺工與制度限制是主因，呼籲主管機關提出解方，避免工程無限期延宕。

雪山三六九山莊重建屢遭波折，工程發包4年僅完成臨時運輸單軌車道。得標廠商指稱高山風險高、颱風地震頻仍、低溫難施工，材料體積大也造成運補困難，並要求降低標準變更設計後，申請解除合約。設計建築師吳夏雄直言，廠商屢提不合理要求，顯已無續建誠意，恐讓工程遙遙無期。

三六九山莊使用逾數十年，床位有限、露天用餐、汙水及廁所問題嚴重，為雪山主稜線上熱門停泊點，改建需求迫切。山岳嚮導江宇川表示，吳夏雄曾設計能高越嶺道的天池山屋，因舒適便利被稱為「五星級山屋」，山友對三六九山莊改建期待甚高。

江宇川指出，三六九山莊附近地形寬闊，從雪山東峰往下100公尺，就有直升機停機坪，運補條件優於玉山排雲山莊；但三六九山莊工程進度緩慢，甚至因為闢建運料軌道大量砍伐林木，引起破壞雪山黑森林的批評。

他分析，國內面臨缺工，加上高山施工受地形、天候與勞基法限制，廠商投標意願降低。不排除有廠商藉施工緩慢要求追加預算的可能，主管機關應加強管理與監督。

為加快重建，他建議可比照台東縣向陽山屋和嘉明湖避難山屋間步道修建模式，由山友協助材料運補，每人背一公斤砂石上山，打造手作步道，山友參與意願高，也能紓緩運補壓力。

江宇川也提到，國內已允許專案引進外籍移工，主管機關可研議讓外籍移工投入山屋興建，化解人力短缺。他相信三六九山莊仍有望完成，只是完工時間勢必延後、預算勢必增加。

雪霸國家公園為重建「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉惹議。圖／內政部國家公園署提供
雪霸國家公園為重建「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉惹議。圖／內政部國家公園署提供

