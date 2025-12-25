三六九山莊重建工程恐觸礁 雪管處求雙贏不讓10年心血成流水

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處尋求專業雙贏方案。圖／雪霸國家公園管理處提供
三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處尋求專業雙贏方案。圖／雪霸國家公園管理處提供

備受山友期待的三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處今天表示理解施工艱辛，積極技術協助，希望透過公共工程委員會調解，尋求專業雙贏方案，「不讓10年重建心血付諸流水」。

⭐2025總回顧

三六九山莊是山友攀登雪山主峰登頂前最重要住宿點，1969年興建，也是許多山友共同的回憶，雪管處因應山林開放政策，並提升住宿品質辦理重建，因施工難度高，先後10次流標後，1億800萬元標出，舊山莊於2023年拆除，預定明年12月完工，最近承包商提出解除工程合約，公共工程委員會履約爭議昨天第一次調解，長年參與三六九山莊改建的建築師、亦是資深山友的吳夏雄憂心工程可能觸礁。

雪霸處指出，管理處理解施工艱辛，有關施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫等無法施工障礙，皆依據契約規定確實核予不計工期，以實質行動，分擔廠商施工風險。

此外，建築材料量體大運輸困難問題，管理處始終抱持開放協助態度，也邀集外部專家學者審查施工方案，期盼能在確保結構安全與公共利益的前提下，與廠商攜手克服海拔3150公尺的技術難題，不讓10年重建心血付諸流水。

雪管處強調目前已進入公共工程委員會調解程序，管理處將全力配合調解委員專業指導，在公平合理的法律框架下，尋求最優調解結果，期盼廠商撤回終止契約主張，共同為台灣登山環境品質努力。

雪霸國家公園管理處模擬三六九山莊重建完成圖，備受山友期待。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處模擬三六九山莊重建完成圖，備受山友期待。圖／雪霸國家公園管理處提供

公共工程 山友 建築師

