228連假台金航線3.9萬個座位釋出 12月29日開放訂位
明年228和平紀念日連假將自2月27日（周五）至3月1日（周日），共計3天。交通部民用航空局規劃航空疏運期自2月26日（周四）至3月2日（周一），為期5天，其中台金管制航線將於12月29日（周一）上午9時起，統一開放訂位，有訂位需求的民眾記得上網搶票。
民航局統計，本次228連假台金航線共提供450架次、3萬8974個座位。金門縣政府表示，已請民航局督促各航空公司密切注意訂位狀況，後續將視實際需求，適時規劃加班機，以紓解返鄉與旅遊人潮。
縣府提醒，連假尖峰時段包括2月26日至28日台灣出發往金門方向，以及2月28日至3月2日金門出發往台灣方向的航班，機票均將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，以確保有限空運資源能獲得有效運用。
此外，旅客完成訂位後，須於3日內完成開票手續，例如12月29日訂位者，應於12月31日前完成開票，以利民航局及航空公司掌握實際需求，加速清艙並規劃後續增班。若臨時無法搭乘原訂航班，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依機票規定至原開票處辦理退票，以維護自身權益。
縣府也呼籲鄉親及旅客，務必事先訂妥機位，避免臨時到機場候補而耽誤行程，由於離島航班易受天候影響，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，妥善規劃行程，並於搭機當日提早到機場報到，備齊身分證件，以確保順利搭機。
