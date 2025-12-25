兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

全國兒科醫師陸續出走，引爆醫師人力荒。衛福部健保署昨於「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱共擬會議）正式通過兒科相關診察費給付加成，及調升未滿6歲精神科日間住院治療費、7項新生兒重大手術支付費用等3大措施。健保署表示，新制共挹注約2.3億元，留住專業人才，預計明年第一季上路。

健保署長陳亮妤表示，為了維護0至6歲兒童醫療照護量能，留住兒科醫師人才，針對三項醫療費用加成或調升，首先是加護病房住院診察費兒科專科醫師再加計20%，及未滿2歲兒童一般病床住院診察費加成率由30%調升為60%，共挹注1.9億元。其次，調升未滿6歲「精神科日間住院治療費」支付自877元提升至1623元，比率約提高83%至85%，預計挹注800萬元。

健保署醫務管理組長劉林義表示，現行兒童一般病房給付措施，未滿6個月加成率為60%，但6個月至未滿2歲加成率僅為30%，這次給付調整措施將統一調整為60%。

小兒外科醫學會也提案，盼增加兒科重大手術支付費用。陳亮妤說，健保署將調升7項新生兒重大手術支付費用，由3250元至30742元，調升至8283元至34034元，預計挹注3000萬元。

健保署通過7項新生兒重大手術包括隱睪雙側睪丸固定術、腹腔鏡精索靜脈曲張結紮、新生兒壞死性腸炎手術（含腸切除及吻合術）、新生兒壞死性腸炎手術（含腸造口）、新生兒胃穿孔修補術、新生兒臍疝氣修補術-複雜性及嬰兒鼠蹊疝氣等手術。

另，胸腔暨重症加護醫學會也提案期盼調升「支氣管鏡檢查」支付點數。劉林義指出，經共擬會議決議也將增加健保給付點數，由1680點調升至2938點，預計挹注4000萬。

劉林義表示，兒科、胸腔暨重症醫師流失嚴重，這次增加支付費用就是針對人力出走科進行規畫，往後會逐步朝向其他科別持續調整，將待各醫學會提案再與其討論。

