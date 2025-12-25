1張圖看冷氣團大舉南侵 各地起風陡降溫 愈晚愈寒冷

大陸冷氣團大舉南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地起風、開始降溫，愈晚愈寒冷，今夜低溫12至14度，民眾晚歸務必多添加衣物。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從雲圖上也能清楚看到，冷空氣通過相對溫暖的洋面後，所形成一層層排列的雲街（冷平流雲系），象徵冷空氣推進的進度及走向。

大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午，新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

