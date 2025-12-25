東部醫療再突破 門諾醫院機械手臂微創手術助腦出血患者重生

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院副院長、神經外科醫師邱琮朗（前）執行機械手臂輔助腦出血抽吸手術，微創方式處理血塊。圖／門諾醫院提供
門諾醫院副院長、神經外科醫師邱琮朗（前）執行機械手臂輔助腦出血抽吸手術，微創方式處理血塊。圖／門諾醫院提供

宜蘭一名56歲男子因高血壓引發腦出血，病情惡化、意識模糊且半側癱瘓，轉送花蓮門諾醫院後，接受院內首度導入的「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，成功清除深部液化血塊，術後意識明顯恢復，能自行坐起並配合復健，帶來重生希望。

患者11月20日於宜蘭發病，因長期高血壓導致腦出血，初期在當地醫院接受保守治療，但兩周內病況未見好轉，意識逐漸下降，影像顯示腦內血塊不僅未吸收，反而擴大並進入液化階段，造成嚴重神經壓迫；家屬評估後，決定轉送門諾醫院尋求進一步治療。

門諾醫院副院長、神經外科醫師邱琮朗指出，該案例屬典型高血壓性深部腦出血，病灶鄰近重要神經結構，若採傳統開顱手術，風險極高；但當血塊液化後，若能精準定位，即可考慮以微創抽吸方式處理，降低對腦組織的傷害。

邱琮朗強調，深部腦出血手術容錯空間極小，路徑偏差1毫米就可能傷及重要神經或血管；經完整評估後，醫療團隊決定啟用院內新引進的機械手臂輔助系統，執行醫院首例機械手臂腦出血抽吸手術。

手術前，團隊透過電腦斷層與磁振造影三維定位，將影像數據輸入導航系統，精準規畫進入路徑。手術時僅在顱骨鑽開約1公分小孔，由機械手臂依預設軌跡穩定前進，引導抽吸器械直達病灶，誤差控制在1毫米內，避開視丘、腦幹等，順利抽除液化血塊。

邱琮朗說，透過機械手臂與即時導航，腦內重要結構可即時顯示，大幅降低手術盲點與不確定性，此技術具備微創、高精準與穩定性三大優勢，未來也可應用於腦瘤切片、深部病灶定位及癲癇手術。

患者女友表示，男友術後逐漸恢復意識，能表達需求、配合復健，與手術前狀況判若兩人。邱琮朗提醒，腦中風與高血壓、高血脂、高血糖控制不良高度相關，若出現臉歪、手腳無力或言語不清，務必立即就醫，把握黃金治療時機。

腦出血患者術後恢復意識，並能自行坐起來，讓患者女友驚呼與手術前狀況判若兩人。圖／門諾醫院提供
腦出血患者術後恢復意識，並能自行坐起來，讓患者女友驚呼與手術前狀況判若兩人。圖／門諾醫院提供
門諾醫院執行院內首度導入的「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，成功清除腦出血患者深部液化血塊。圖／門諾醫院提供
門諾醫院執行院內首度導入的「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，成功清除腦出血患者深部液化血塊。圖／門諾醫院提供

手術 高血壓

