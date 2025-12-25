星光閃耀大全聯 唱響平安夜 用心音樂、Energy捐500萬守護弱勢兒少

2025年冬夜最溫暖的壓軸時刻，《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會於12月24日晚間在大全聯內湖店溫馨登場。蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治接力獻唱，搭配10米高巨型聖誕樹、浪漫飄雪與熱鬧市集，吸引大批民眾齊聚，一同迎接充滿祝福與希望的聖誕佳節。

演唱會開場由超人氣吉祥物福利熊、大全熊與水果探險隊熱力暖場，並邀請更生少年關懷協會成立的「616幸福工作站」兒少代表同台共舞。孩子們隨著音樂自在舞動，純真的笑容感染全場，也展現社區陪伴與多元培力的成果。全聯佩樺圓夢社會福利基金會長期關注兒少成長需求，促成此次登台機會，讓孩子在掌聲中綻放自信光芒。

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫擔任重量級開場，一連演唱〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等經典作品，更驚喜邀請鼓鼓呂思緯合唱〈在我生命中的每一天〉，溫暖互動讓現場洋溢幸福氣息。壓軸的〈被動〉引發全場大合唱，為平安夜注入感動。

鼓鼓呂思緯隨後帶來為今年聖誕節特別推出全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉，在浪漫雪景中邀請蕭秉治合體組成團體GX，演唱〈超人披風〉並贈送特製「超人披風襪」給幸運歌迷。福利熊、大全熊更在演唱〈射手〉時驚喜登台，帶領全場一起大跳「射手舞」，氣氛嗨到最高點。蕭秉治接棒獻唱〈恆星〉、〈我還是愛著你〉，深情嗓音感動全場。

「創作才女」白安感性獻唱3首新歌與應景歌曲，緊接著「全民情歌天后」丁噹以經典曲〈夜貓〉、〈叮叮噹〉火辣登場，更首唱全新翻唱曲〈沒有你的聖誕節〉。她驚喜邀請Energy成員阿弟合唱〈可以是朋友〉，默契十足，引發歌迷歡呼，最後以〈我愛他〉、〈猜不透〉掀起全場最高潮。

Energy在溫暖節慶氣氛中接力演唱〈多個朋友〉、〈Last Christmas〉、〈彩虹〉、〈分合〉，與全支付吉祥物虎利一起同台演出，並預告明年1月《ALL IN全面進擊》小巨蛋演唱會將與歌迷再度相見。演唱會尾聲，Energy攜手丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治合唱公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用歌聲迎接聖誕節與2026年的到來。

值得一提的是，用心音樂與Energy共同捐贈500萬元予5家長期關懷弱勢兒少的社福單位，，包括陽光社會福利基金會、更生少年關懷協會、雅文兒童聽語文教基金會、瑪利亞社會福利基金會，以及中華育幼機構兒童關懷協會，而這筆善款將全數投入早療服務、身心照護與教育培力，期盼透過實質支持，陪伴每個需要幫助的孩子跨越困境，將愛化作持續向前的力量。大全聯攜手全聯佩樺圓夢社會福利基金會，始終站在兒少關懷的第一線，結合賣場資源推動公益行動，期盼透過音樂串聯善意，讓愛與溫暖持續在社會各個角落發酵。 用心音樂及Energy將明年1月《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款。圖／用心音樂提供 《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會熱鬧開唱，大全聯內湖店前湧現人潮，歡度溫暖的平安夜。圖／全聯福利中心提供 福利熊與大全熊攜手616幸福工作站兒少代表同台暖場，為演唱會揭開溫暖序幕。圖／全聯福利中心提供 福利熊、大全熊與水果探險隊齊聚舞台，一連串組曲接力演出，歡樂氛圍瞬間沸騰。圖／全聯福利中心提供

商品推薦