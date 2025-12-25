台灣虎航明年元旦起開放空服員配戴眼鏡 運動鞋配合新制服同步實施
繼中華航空陸續開放空服員可配戴眼鏡、穿著自購黑色運動便鞋後，台灣虎航近日也宣布，明年1月1日起，跟進開放空服員執勤配戴眼鏡，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時也同步開放空服員穿著運動鞋。
⭐2025總回顧
華航12月4日宣布放寬空服員執勤儀容規定，可配戴眼鏡，並以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，12月23日再宣布，明年起開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。
台灣虎航近日也宣布，已研議開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡，預計明年1月1日起實施，以提升客艙組員於執勤時的舒適度。
至於開放穿著運動鞋執勤時程，台灣虎航表示，日前已於董事會中通過第三代機隊計畫，並啟動換新制服專案，預計配合A321neo機隊交機時程，傳遞全新形象。
台灣虎航說，新服制將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象傳遞熱情、溫暖、真誠的企業精神。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言