快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

台灣虎航明年元旦起開放空服員配戴眼鏡 運動鞋配合新制服同步實施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航宣布明年1月1日起開放空服員執勤時配戴眼鏡。圖／台灣虎航提供
台灣虎航宣布明年1月1日起開放空服員執勤時配戴眼鏡。圖／台灣虎航提供

繼中華航空陸續開放空服員可配戴眼鏡、穿著自購黑色運動便鞋後，台灣虎航近日也宣布，明年1月1日起，跟進開放空服員執勤配戴眼鏡，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時也同步開放空服員穿著運動鞋。

⭐2025總回顧

華航12月4日宣布放寬空服員執勤儀容規定，可配戴眼鏡，並以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，12月23日再宣布，明年起開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。

台灣虎航近日也宣布，已研議開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡，預計明年1月1日起實施，以提升客艙組員於執勤時的舒適度。

至於開放穿著運動鞋執勤時程，台灣虎航表示，日前已於董事會中通過第三代機隊計畫，並啟動換新制服專案，預計配合A321neo機隊交機時程，傳遞全新形象。

台灣虎航說，新服制將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象傳遞熱情、溫暖、真誠的企業精神。

台灣虎航 空服員 眼鏡

延伸閱讀

機艙突煙霧瀰漫竄怪味！乘客要求安全門逃生 立榮航空致歉曝原因

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

空服員未申報攜「瘦瘦針」入境被查獲 海關沒收藥品送法辦

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

相關新聞

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

全國兒科醫師陸續出走，引爆醫師人力荒。衛福部健保署昨於「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱共擬會...

震不停！台東鹿野鄉上午10時44分規模4地震 4縣市有感

震不停！台東卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。一直到今天清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。今...

1張圖看冷氣團大舉南侵 各地起風陡降溫 愈晚愈寒冷

大陸冷氣團大舉南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地起風、開始降溫，愈晚愈寒冷，今夜低溫12至14度，民眾晚...

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣...

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通...

三六九山莊重建工程恐觸礁 雪管處求雙贏不讓10年心血成流水

備受山友期待的三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處今天表示理解施工艱辛，積極技術協助，希望透過公共工程委員會調解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。