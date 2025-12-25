台灣虎航明年元旦起開放空服員配戴眼鏡 運動鞋配合新制服同步實施

繼中華航空陸續開放空服員可配戴眼鏡、穿著自購黑色運動便鞋後，台灣虎航近日也宣布，明年1月1日起，跟進開放空服員執勤配戴眼鏡，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時也同步開放空服員穿著運動鞋。

華航12月4日宣布放寬空服員執勤儀容規定，可配戴眼鏡，並以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，12月23日再宣布，明年起開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。

台灣虎航近日也宣布，已研議開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡，預計明年1月1日起實施，以提升客艙組員於執勤時的舒適度。

至於開放穿著運動鞋執勤時程，台灣虎航表示，日前已於董事會中通過第三代機隊計畫，並啟動換新制服專案，預計配合A321neo機隊交機時程，傳遞全新形象。

台灣虎航說，新服制將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象傳遞熱情、溫暖、真誠的企業精神。

