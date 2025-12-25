冷氣團壟罩今晚低溫下探個位數 若做這件事恐爆血管危機

受到大陸冷氣團影響，氣象署今天發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，從今晚至明天上午，新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下低溫發生機率；今正逢耶誕節，不少民眾選在今天晚上聚餐大快朵頤，國健署今提醒，低溫會使血管收縮、血壓上升，若飲食失控又不小心作息不穩，恐增加發生心肌梗塞或中風的機率。

各地歡慶耶誕節，氣象署發出「低溫特報」，國健署則發布「心血管警訊」，呼籲年長者、三高患者等在寒流期間一定要注意保暖，生活作息千萬別因為顧著過節，而讓開心的節慶成為「健康破口」，特別是近期尾牙聚餐不斷，也有不少人選在今天與親友相聚，準備赴餐廳飽餐一頓，這些行為對心血管疾病的高危險族群而言，一旦沒注意，就可能發生中風、心肌梗塞等疾病。

國健署今也提出「護心三式」，幫助民眾能安心過節：

第一式：外出聚餐不放縱。

聖誕節、尾牙聚會接連登場，常見高油、高鹽、高熱量飲食。國健署提醒，聚餐時應避免暴飲暴食，減少炸物、加工食品與重口味料理，多選擇蔬菜、優質蛋白質，並補充足夠水分，少喝含糖飲料，更不建議「喝酒取暖」，以免增加心臟負擔、干擾血壓控制。

第二式：回家避免溫差刺激。

從寒冷戶外回到室內，身體血管仍處於收縮狀態，若立刻洗熱水澡，容易造成血壓劇烈波動。國健署建議，應先讓身體逐步回暖，再進入浴室；洗完澡後先擦乾身體、穿好衣物，再離開浴室，避免立即接觸低溫環境，降低心血管事件風險。

第三式：維持規律作息。

節日聚會常伴隨熬夜，睡眠不足會影響血壓與心臟負荷。國健署建議，成人每天應維持7至9小時睡眠，避免連續熬夜，讓心臟有足夠休息時間。

國健署署長沈靜芬提醒，三高初期多無明顯症狀，民眾往往忽略自身風險，建議每年至少一次落實「722」居家血壓量測，指連續7天，早晚各量一次，每次量2次取平均值，及早掌握血壓變化。若出現疑似中風或心肌梗塞症狀，如突發胸悶胸痛、單側肢體無力、口齒不清等，應立即撥打119，把握黃金救援時間，降低死亡與後遺症風險。

商品推薦