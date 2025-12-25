新北等5縣市低溫特報 局部地區探10度

氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷。今晚至明天上午新北、桃園等5縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

根據中央氣象署資訊，低溫黃色燈號區域為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。

氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫愈晚愈低，白天北部、宜蘭高溫僅攝氏18、19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度。今夜至明晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花蓮、台東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

