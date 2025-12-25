快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

聽新聞
0:00 / 0:00

乾洗髮噴在頭上的是「玉米澱粉」 醫：只能看起來不油 並不具洗淨力

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
乾洗髮的成分為玉米澱粉、酒精與些許介面活性劑，僅能短暫去油，無法完全取代洗髮，長期僅靠乾洗髮清理，恐會增加掉髮機率。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／123RF
乾洗髮的成分為玉米澱粉、酒精與些許介面活性劑，僅能短暫去油，無法完全取代洗髮，長期僅靠乾洗髮清理，恐會增加掉髮機率。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／123RF

大陸冷氣團影響，各地氣溫今天起明顯下降，迎風面地區迎來雨勢。天冷又下雨，讓不少人懶得洗頭，若僅是一、兩天頭髮還不一定會出油扁塌，到了第三天往往難以遮掩，此時，不少民眾選擇「乾洗髮」取代洗頭。開業皮膚科醫師趙昭明說，乾洗髮的成分為玉米澱粉、酒精與些許介面活性劑，僅能短暫去油，無法完全取代洗髮，長期僅靠乾洗髮清理，恐會增加掉髮機率。

⭐2025總回顧

趙昭明說，乾洗髮雖然有「洗」這個字，但本質並不是洗髮產品，乾洗髮的主要成分是澱粉類的物質，如玉米澱粉、礦物粉末等，原理是透過「物理性吸附」，讓粉末吸走頭髮或頭皮上的油脂，讓頭髮看起來不油且蓬鬆。所以乾洗髮並沒有真正把頭皮上的汗水、皮脂等清除，只是「暫時性」遮掩油感，完全不具有清洗的功能。

趙昭明說，乾洗髮的名稱應該把「洗」去掉，免得民眾誤會；過去就有民眾，誤以為乾洗髮能取代洗頭，長期使用乾洗髮後，乾洗髮的成分卡進毛囊，頭皮油脂也沒去除，除了讓頭皮發紅疹子，也破壞了毛囊，一旦導致毛囊萎縮，就會造成嚴重的掉髮。

乾洗髮最適合的使用情境，是「暫時替代」，如外出旅遊不方便洗頭、臨時需要整理儀容、運動後馬上要見人，或是產後或術後、行動不便者短時間內無法洗頭時，都能運用乾洗髮暫時替代。

趙昭明提醒，如果本身的頭皮已有明顯的紅腫、搔癢，甚至平常頭皮屑很多，屬於脂漏性皮膚炎、毛囊炎體質，就不建議使用乾洗髮，乾洗髮的粉末恐會加重刺激毛囊，增加頭皮負擔。他仍呼籲民眾「每天洗頭」，把頭皮過多的油脂清除，才能有健康的頭皮，避免掉髮危機。

洗髮 掉髮 頭髮

延伸閱讀

獨／沈玉琳經歷化療掉髮近況曝光！詹惟中曝他「明年2、3月有望復出」

露琺意醫美集團科研突破 BeautyAgent 宣布改寫生髮邏輯

把頭髮染黑反顯得年紀更大？專家警告：染錯髮色讓你老上好幾十歲

愛爾麗醫療集團 『首』先宣告落髮解方新標準

相關新聞

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

全國兒科醫師陸續出走，引爆醫師人力荒。衛福部健保署昨於「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱共擬會...

震不停！台東鹿野鄉上午10時44分規模4地震 4縣市有感

震不停！台東卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。一直到今天清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。今...

1張圖看冷氣團大舉南侵 各地起風陡降溫 愈晚愈寒冷

大陸冷氣團大舉南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地起風、開始降溫，愈晚愈寒冷，今夜低溫12至14度，民眾晚...

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣...

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通...

三六九山莊重建工程恐觸礁 雪管處求雙贏不讓10年心血成流水

備受山友期待的三六九山莊重建工程恐觸礁，雪霸國家公園管理處今天表示理解施工艱辛，積極技術協助，希望透過公共工程委員會調解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。