來這休息一下！國道3古坑服務區大地希望廣場 今全新開放

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國道3古坑服務區內部改造後，用餐更感舒適。圖／古坑服務區提供
國道3古坑服務區內部改造後，用餐更感舒適。圖／古坑服務區提供

國道3古坑服務區20年前建造的水舞廣場停用謝幕，經改造華麗轉身為「大地希望廣場」，昨天由高速公路局陳文瑞主持開幕後，選在耶誕節假期開放啟用。這座以自然為靈感，串連舒適的散步動線，打造成優雅浪漫的休憩綠園，帶給國道旅人一個全新的休息打卡新亮點。

配合「大地希望廣場」全新啟用，服務區也舉辦「花現度咕 氣球派對」特展，展期至2026年3月1日，以沉浸式氣球裝置，搭配童話主題呈現「度咕」被氣球帶上天空的趣味景象，是親子與情侶絕佳拍照亮點。

夜幕降臨時，服務區在流星燈點綴下化身夢幻「地景星空」，戶外利池、花鞦韆與花戒指各具特色；室內也設有可與魚群互動的投影桌、旋轉梯巨型花朵裝置等拍照亮點。

寵物公園與戶外兒童遊戲區，讓親子與毛孩家庭等各類旅客都能自在休憩，也是情侶享受夜景的最佳約會勝地，多元且友善的服務區體驗，邀請國道旅人一同走進這座充滿驚喜與故事感的國道浪漫園區，達到完全紓解疲勞後再上路。

更多資訊與活動詳情可至古坑服務區花饗古坑希望旅程Facebook粉絲專頁或南仁湖官方LINE查詢。

大地希望廣場大草原，提供休閒散步和親子野餐最佳去處。圖／古坑服務區提供
國道3古坑服務區新打造的大地希望廣場，耶誕節華麗登場，提供休閒散步和親子野餐最佳去處。圖／古坑服務區提供
大地希望廣場有浪漫綠園池塘，是拍照打卡亮點。圖／古坑服務區提供
國道 古坑 親子

