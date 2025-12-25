快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

震不停！台東鹿野鄉上午10時44分規模4地震 4縣市有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東鹿野鄉上午發生規模4地震。圖／中央氣象署提供
台東鹿野鄉上午發生規模4地震。圖／中央氣象署提供

震不停！台東卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。一直到今天清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。今天上午10時44分台東鹿野鄉再發生規模4地震，地震深度12公里，各地最大震度為台東縣3級、花蓮縣2級、高雄市及嘉義縣1級。

⭐2025總回顧

台東 地震 規模

延伸閱讀

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

台東24日地震未傳人員傷亡 卑南納骨塔骨灰甕掉落

台東凌晨連2起顯著有感地震 凌晨4時40分卑南規模4.2地震 最大震度4級

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

相關新聞

機艙突煙霧瀰漫竄怪味！乘客要求安全門逃生 立榮航空致歉曝原因

平安夜不平安，昨天有民眾搭乘立榮航空松山飛往澎湖的航班，登機後發現機艙感覺稍熱，隨後就聞到怪味且煙霧瀰漫，機組人員即刻排...

震不停！台東鹿野鄉上午10時44分規模4地震 4縣市有感

震不停！台東卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。一直到今天清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。今...

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣...

冷氣團發威急轉濕冷 高山賞雪機率大 東北季風擾跨年元旦大台北恐降雨

今天和明天受到大陸冷氣團影響，各地氣溫將會明顯下降。中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，周六開始，隨著大陸冷氣團減弱...

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通...

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。