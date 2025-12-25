雪山三六九山莊改建遇困難 中市議員謝志忠：不管多困難都應克服
雪山三六九山莊改建遇困難，啟用日期可能遙遙無期，長期關心運動者權益的台中市議員謝志忠說，山屋進可攻退可守，面對台灣變化莫測的氣候，更加突顯安全的重要性，他說登山安全最重要，山屋建置不管多困難，都應該克服。
台中市議員謝志忠喜歡運動，常騎自行車和爬山，他說爬山的人，經常講一句話「轉個彎就到了」，一般是在鼓勵登山的人，繼續往前走，還有另外一個意涵，表示在山區裡面，只是轉個彎，你的聲音就會不見了。
他說登山，安全最重要，山屋可讓山友休息，進可攻退可守，山屋建置或改建不管多困難，都應該克服。
攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參與三六九山莊改建的建築師、資深山友的吳夏雄昨天在臉書發文感嘆，歷經十年籌畫改建，三六九山莊重建工程完成遙遙無期。
