聽新聞
0:00 / 0:00
機艙突煙霧瀰漫竄怪味！乘客要求安全門逃生 立榮航空致歉曝原因
平安夜不平安，昨天有民眾搭乘立榮航空松山飛往澎湖的航班，登機後發現機艙感覺稍熱，隨後就聞到怪味且煙霧瀰漫，機組人員即刻排除狀況，但仍有乘客感到恐慌要求下機。對此，立榮航空表示，因客艙空調異常返回停機坪進行檢查，另派航機載運旅客，造成旅客不便之處深感抱歉。
⭐2025總回顧
昨天有民眾搭乘榮航空B7-8619松山-澎湖班機，原訂晚間7時40分起飛，但該民眾登機後感覺稍熱，隨後聞到怪味且有煙霧彌漫的感覺，隨即告訴空服員。空服人員與機長反映後，機長立即廣播表示，是因為空調關係造成，狀況已排除，整個過程約2至3分鐘。
部分乘客感到恐慌，直呼快無法呼吸、要求下飛機，也有其他乘客質疑「會不會有什麼東西過熱燒壞」、「會不會起火」、「溫度與煙霧濃度升高，我們還有多久時間能正常呼吸？」並提出開安全門逃生，經空服員再次聯絡機長，機長再次廣播表示將滑行回停機坪。
對此，立榮航空表示，昨天台北前往澎湖B7-8619航班，於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，深感抱歉。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言