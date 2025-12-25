機艙突煙霧瀰漫竄怪味！乘客要求安全門逃生 立榮航空致歉曝原因

平安夜不平安，昨天有民眾搭乘立榮航空松山飛往澎湖的航班，登機後發現機艙感覺稍熱，隨後就聞到怪味且煙霧瀰漫，機組人員即刻排除狀況，但仍有乘客感到恐慌要求下機。對此，立榮航空表示，因客艙空調異常返回停機坪進行檢查，另派航機載運旅客，造成旅客不便之處深感抱歉。

昨天有民眾搭乘榮航空B7-8619松山-澎湖班機，原訂晚間7時40分起飛，但該民眾登機後感覺稍熱，隨後聞到怪味且有煙霧彌漫的感覺，隨即告訴空服員。空服人員與機長反映後，機長立即廣播表示，是因為空調關係造成，狀況已排除，整個過程約2至3分鐘。

部分乘客感到恐慌，直呼快無法呼吸、要求下飛機，也有其他乘客質疑「會不會有什麼東西過熱燒壞」、「會不會起火」、「溫度與煙霧濃度升高，我們還有多久時間能正常呼吸？」並提出開安全門逃生，經空服員再次聯絡機長，機長再次廣播表示將滑行回停機坪。

對此，立榮航空表示，昨天台北前往澎湖B7-8619航班，於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，深感抱歉。 有旅客昨天搭乘立榮航空松山飛往澎湖航班，發現機艙溫度略高且煙霧瀰漫。圖／民眾shangzhi_cai授權提供

