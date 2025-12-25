冷氣團發威急轉濕冷 高山賞雪機率大 東北季風擾跨年元旦大台北恐降雨

今天和明天受到大陸冷氣團影響，各地氣溫將會明顯下降。中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，周六開始，隨著大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍微緩慢回升。不過，下周二開始，受到另一波比較弱的東北季風影響，北台灣氣溫會稍微下降。

目前天氣，賴欣國表示，台灣附近雲量偏多，特別是在北台灣地區雲層偏厚，除了受到大陸冷氣團影響，華南地區一直延伸到台灣北部海面、台灣東側，雲量偏多，所以北部地區有降雨情況，中南部地區雲量偏多、偶有陽光透光情形。

整體降雨分布，賴欣國表示，主要降雨區域分兩個部分，一個就是北台灣地區，受到底層的東北風，加上中層華南進來的水氣影響，目前桃園以北、基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區有些降雨情況。另外，東半部海面有一些對流雲系往南移動，所以在花東沿海、綠島蘭嶼有些降雨情況。

溫度分布，賴欣國表示，今天開始受到大陸冷氣團影響，整體溫度明顯下降。北部溫度從今天白天開始氣溫明顯下降，今晚到明天清晨是相對比較低的時候。

賴欣國表示，中部和花蓮整體溫度和昨天相比有明顯的降幅，包含南部地區溫度都有明顯下降，今天白天中部和花東18至21度左右，南部地區22至24度。今晚開始，中部、南部、花東同樣也有明顯降幅。預估今晚到明天清晨，中部以北和宜蘭的溫度最低溫落在12至14度，南部和花東低溫14至16度。

明天之後，同樣受到大陸冷氣團的影響，賴欣國表示，所以北台灣一整天溫度偏低，維持15至16度。中南部地區和花東溫度相對比較低一些些，中部高溫18至20度，南部高溫21至22度上下。不過，周六開始，隨著大陸冷氣團逐漸減弱，溫度緩慢回升。中南部地區周六到下周一日夜溫差幅度偏大，留意早晚溫差變化。

賴欣國表示，下周二開始，另外一波稍微比較弱的東北季風南下，北部地區溫度些微下降，變化不是太明顯，中南部變化不大。

降雨趨勢，賴欣國表示，今明兩天受到大陸冷氣團影響，迎風面的北部和東半部地區，另外就是在中南部山區，都有一些零星或局部降雨。今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，一整天降雨時間比較長，有局部較大雨勢發生。

高山降雪機率，他說，今明兩天水氣相對偏多，中部以北、宜蘭、花蓮，3000公尺左右高山，有降雪機率；甚至在北部和宜蘭低溫和水氣都配合到的話，2000公尺山區不排除可能會有降雪或局部結冰的情況。今明兩天前往山區賞雪的民眾，注意路面濕滑情況。

賴欣國表示，周六開始大陸冷氣團逐漸減弱，水氣逐漸減少，主要降雨包括桃園以北和東半部地區、新竹以南山區，也是會有一些降雨。如果水氣沒有退太快，中部以北和東半部地區，3000公尺以上高山可能有零星降雪或結冰情況。

下周一開始，整體水氣再更少一些些，他說，各地天氣多雲到晴為主，降雨部分偏向東半側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，可能有零星降雨。天氣上來講，相對是最穩定的時候。

賴欣國表示，下周二開始，一直到跨年，甚至到下周四元旦之後，受到東北季風稍微增強影響，所以在桃園以北、宜蘭地區、基隆北海岸、花東、恆春半島，到時候有可能恢復迎風面的降雨型態。

東北風偏強，氣象署發布陸上強風特報，今天上午至明天晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

關於跨年天氣，賴欣國表示，跨年這段期間主要受到東北季風影響，可能降雨部分偏向桃園以北、東半部地區，雲量偏多。台北跨年期間風場吹偏東風，如果要欣賞煙火，可能在101大樓東側比較適合一些些。大台北可能有零星飄雨情況，煙火部分機率還算是不錯的。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

商品推薦