傳藝「世紀初戀．楊麗花」特展重現演出場景 與歌仔戲天王同台共演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
楊麗花2012年「薛丁山與樊梨花」戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造，營造出大氣華麗的氛圍。圖／傳藝宜蘭園區提供
楊麗花2012年「薛丁山與樊梨花」戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造，營造出大氣華麗的氛圍。圖／傳藝宜蘭園區提供

在花迷期盼下，「世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展今天在傳藝宜蘭園區展出，此次特展是楊麗花首次大型個人特展，重現電視攝影棚，以仿真人形模擬演出場景，更結合AI互動體驗，讓花迷有機會與歌仔戲天王同台共演。主辦單位預計下月中旬，邀請楊麗花到場參與見面會，將掀起活動高潮。

⭐2025總回顧

此外「傳藝縣民日」進入最後一周，明天周五起接連4天，優惠縣民免費入園，可把握機會欣賞展出。

楊麗花出生宜蘭，7歲首次登台演出，直到成為電視螢幕上俊帥小生，再到電影中的角色，俊俏扮相、精湛的演技與獨特魅力，風靡無數觀眾，被譽為「歌仔戲天王」或「歌仔戲皇帝」。今年獲得行政院文化獎肯定，並由台北市登錄為傳統表演藝術歌仔戲保存者，其演藝生涯見證了歌仔戲從內台、廣播、電影、電視再到大舞台，是台灣文化界的國寶級藝人。

這次特展由國立傳統藝術中心主辦，獲得公私部門協助提供資源，原訂今年10月開展，為完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，調整展陳空間，新增多項楊麗花珍貴藏品，以致延後至12月展出。

展覽以4大單元呈現她的生平與舞台，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞台公演，一幕幕再現她如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全台，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星。

為了展覽，楊麗花提供多件珍貴展品，其中包含她親自設計，富有設計巧思的演出服裝及道具。展覽中更重現宏偉的電視歌仔戲布景─乾清宮，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的「薛丁山與樊梨花」演出場景，觀眾可身歷其境，感受演出盛況。

此外更結合先進AI互動體驗，讓花迷有機會變身女主角，實現與楊麗花「同台共演」夢想，透過展覽不僅能回顧歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花唱作俱佳的演技。展期至明年10月25日，周一上午休館，地點在國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館。

巨星之路影片，以超過40張照片貫串起楊麗花從稚童到成為巨星的歷程，向歌仔戲巨星致敬。圖／傳藝宜蘭園區提供
巨星之路影片，以超過40張照片貫串起楊麗花從稚童到成為巨星的歷程，向歌仔戲巨星致敬。圖／傳藝宜蘭園區提供
展覽重現乾清宮電視布景，其精緻考究的寫實場景，體現楊麗花1999年重返台視後的變革與創新。圖／傳藝宜蘭園區提供
展覽重現乾清宮電視布景，其精緻考究的寫實場景，體現楊麗花1999年重返台視後的變革與創新。圖／傳藝宜蘭園區提供
被戲稱為「得了兩次金鐘獎的白馬」，為金鐘獎劇作「王文英與竹蘆馬」、「君臣情深」中使用的大型仿真道具。圖／傳藝宜蘭園區提供
被戲稱為「得了兩次金鐘獎的白馬」，為金鐘獎劇作「王文英與竹蘆馬」、「君臣情深」中使用的大型仿真道具。圖／傳藝宜蘭園區提供
「全民總動員！花迷記憶大募集」徵集的戲迷壓箱寶展出，邀請民眾走進展場，一探花迷對楊麗花的熱愛。圖／傳藝宜蘭園區提供
「全民總動員！花迷記憶大募集」徵集的戲迷壓箱寶展出，邀請民眾走進展場，一探花迷對楊麗花的熱愛。圖／傳藝宜蘭園區提供

歌仔戲 舞台 楊麗花 宜蘭

