快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東卑南發生規模6.1地震，主因為菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊造成。圖／中央氣象署提供
台東卑南發生規模6.1地震，主因為菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊造成。圖／中央氣象署提供

台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，昨天台東卑南鄉規模6.1地震相當於0.7顆原子彈威力，未來1周不排除規模5以上餘震，但明年春節前後發生規模6以上地震危機暫時解除。

⭐2025總回顧

台東縣卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，震地震深度11.9公里，為淺層地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，該起地震為獨立事件，主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶所致，並提醒未來3天至7天可能發生規模5.5至6的餘震。

郭鎧紋表示，規模6.1地震相當於0.7顆原子彈威力。先前統計，今年1月21日春節前嘉義大埔發生6.4地震後，截至12月17日台灣已連續112天沒有發生規模6以上地震。

郭鎧紋指出，歷史統計平均100天會發生1次，由於截至17日已逾100天無規模6以上地震，當時依過去3年較長間距158天、162天推估，下次發生規模6以上地震時間可能在明年春節前後，但昨天台東發生規模6.1地震後，春節前後再發生規模6以上地震機率降低，危機可說暫時解除，但地震難以預測，實際狀況仍要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台東昨下午發生規模6.1地震，國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創嚴重。圖／讀者提供
台東昨下午發生規模6.1地震，國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創嚴重。圖／讀者提供

地震 規模 台東

延伸閱讀

台東24日地震未傳人員傷亡 卑南納骨塔骨灰甕掉落

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

台東規模6.1地震 氣象署提醒：未來3至7天恐有規模6餘震

農曆春節即將來臨 北市庇護工場推「消費滿百送紅包」

相關新聞

機艙突煙霧瀰漫竄怪味！乘客要求安全門逃生 立榮航空致歉曝原因

平安夜不平安，昨天有民眾搭乘立榮航空松山飛往澎湖的航班，登機後發現機艙感覺稍熱，隨後就聞到怪味且煙霧瀰漫，機組人員即刻排...

震不停！台東鹿野鄉上午10時44分規模4地震 4縣市有感

震不停！台東卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。一直到今天清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。今...

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣...

冷氣團發威急轉濕冷 高山賞雪機率大 東北季風擾跨年元旦大台北恐降雨

今天和明天受到大陸冷氣團影響，各地氣溫將會明顯下降。中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，周六開始，隨著大陸冷氣團減弱...

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通...

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。