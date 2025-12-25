台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除
台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，昨天台東卑南鄉規模6.1地震相當於0.7顆原子彈威力，未來1周不排除規模5以上餘震，但明年春節前後發生規模6以上地震危機暫時解除。
台東縣卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，震地震深度11.9公里，為淺層地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，該起地震為獨立事件，主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶所致，並提醒未來3天至7天可能發生規模5.5至6的餘震。
郭鎧紋表示，規模6.1地震相當於0.7顆原子彈威力。先前統計，今年1月21日春節前嘉義大埔發生6.4地震後，截至12月17日台灣已連續112天沒有發生規模6以上地震。
郭鎧紋指出，歷史統計平均100天會發生1次，由於截至17日已逾100天無規模6以上地震，當時依過去3年較長間距158天、162天推估，下次發生規模6以上地震時間可能在明年春節前後，但昨天台東發生規模6.1地震後，春節前後再發生規模6以上地震機率降低，危機可說暫時解除，但地震難以預測，實際狀況仍要再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
