台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人
台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通，經台鐵搶修後，昨晚11時14分搶西正線恢復單線雙向行車，東正線今天上午7時搶修完畢，恢復雙線正常行車，影響56列、8580人。由於正逢平安夜，讓大批乘客哀號不已。
台鐵表示，對於此一事故，台鐵甚表抱歉，因此影響延誤45分鐘以上的各級列車旅客，可自乘車日起一年內，持車票至各車站辦理退票，免收手續費。
台鐵南下177次花蓮到斗南的自強號，昨晚疑似因為集線弓扯斷，電線被拉下來，造成造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通，列車卡在彰化市民生地下道上方，乘客在車上一度無法下車，卡了近兩個小時，延誤56列車次，8580人受影響。
台鐵人員陸續將177車次數百民眾疏散到月台，由列車長及站務人員引導步行至彰化站，再協調用公車接駁。
彰化縣議員吳韋達到現場關心，他指出初步了解因集線弓扯到，火車卡住，協助疏散旅客，並聯絡警察局到附近協助做交管， 並提供照明。
昨晚是平安夜，今天是耶誕節也行憲紀念日休假，很多遊客搭火車回鄉，沒想到卻因此一事故，到午夜還沒辦法回家，紛紛抱怨。
