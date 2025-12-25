快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台鐵南下177花蓮到斗南的自強號昨晚因為集線弓扯斷，導致電線拉下來，南北交通中斷，自強號177卡在彰化市民生地下道上方。圖／讀者提供
台鐵南下177花蓮到斗南的自強號昨晚因為集線弓扯斷，導致電線拉下來，南北交通中斷，自強號177卡在彰化市民生地下道上方。圖／讀者提供

台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通，經台鐵搶修後，昨晚11時14分搶西正線恢復單線雙向行車，東正線今天上午7時搶修完畢，恢復雙線正常行車，影響56列、8580人。由於正逢平安夜，讓大批乘客哀號不已。

⭐2025總回顧

台鐵表示，對於此一事故，台鐵甚表抱歉，因此影響延誤45分鐘以上的各級列車旅客，可自乘車日起一年內，持車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵南下177次花蓮到斗南的自強號，昨晚疑似因為集線弓扯斷，電線被拉下來，造成造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通，列車卡在彰化市民生地下道上方，乘客在車上一度無法下車，卡了近兩個小時，延誤56列車次，8580人受影響。

台鐵人員陸續將177車次數百民眾疏散到月台，由列車長及站務人員引導步行至彰化站，再協調用公車接駁。

彰化縣議員吳韋達到現場關心，他指出初步了解因集線弓扯到，火車卡住，協助疏散旅客，並聯絡警察局到附近協助做交管， 並提供照明。

昨晚是平安夜，今天是耶誕節也行憲紀念日休假，很多遊客搭火車回鄉，沒想到卻因此一事故，到午夜還沒辦法回家，紛紛抱怨。

台鐵成立一級應變小組，在彰化到新烏日及台中間啟動公路接駁。電力及機務單位已全力搶修中，昨天深夜時先行搶通西正線。圖／讀者提供
台鐵成立一級應變小組，在彰化到新烏日及台中間啟動公路接駁。電力及機務單位已全力搶修中，昨天深夜時先行搶通西正線。圖／讀者提供
台鐵南下177花蓮到斗南的自強號昨晚因為集線弓扯斷，導致電線拉下來，南北交通中斷，自強號177卡在彰化市民生地下道上方。圖／讀者提供
台鐵南下177花蓮到斗南的自強號昨晚因為集線弓扯斷，導致電線拉下來，南北交通中斷，自強號177卡在彰化市民生地下道上方。圖／讀者提供
台鐵成立一級應變小組在彰化到新烏日到台中間啟動公路接駁。電力及機務單位全力搶修，昨天深夜先行搶通西正線。圖／讀者提供
台鐵成立一級應變小組在彰化到新烏日到台中間啟動公路接駁。電力及機務單位全力搶修，昨天深夜先行搶通西正線。圖／讀者提供
台鐵171自強號列車旅客，由台鐵人員疏散到月台，並由公車接駁。圖／縣議員吳韋達提供
台鐵171自強號列車旅客，由台鐵人員疏散到月台，並由公車接駁。圖／縣議員吳韋達提供

台鐵

延伸閱讀

平安夜最暖心禮物！員警車站執勤收「高中手寫卡片」：謝謝你們保護我們

平安夜哀悼北捷攻擊事件傷亡者 韓國瑜：深切慰問

影／綠營彰化縣長人選拍板 陳素月耶誕夜忙不停　藍營角逐者這麼說

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

相關新聞

機艙突煙霧瀰漫竄怪味！乘客要求安全門逃生 立榮航空致歉曝原因

平安夜不平安，昨天有民眾搭乘立榮航空松山飛往澎湖的航班，登機後發現機艙感覺稍熱，隨後就聞到怪味且煙霧瀰漫，機組人員即刻排...

震不停！台東鹿野鄉上午10時44分規模4地震 4縣市有感

震不停！台東卑南鄉昨下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。一直到今天清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。今...

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

台東卑南鄉昨下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，且直到今清晨4時40分，台東共發生6起有感地震。前中央氣...

冷氣團發威急轉濕冷 高山賞雪機率大 東北季風擾跨年元旦大台北恐降雨

今天和明天受到大陸冷氣團影響，各地氣溫將會明顯下降。中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，周六開始，隨著大陸冷氣團減弱...

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

台鐵南下177次自強號昨晚8時41分疑似線弓扯斷，受電車線故障影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通...

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。