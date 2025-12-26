不想麻煩子女…日婦斷捨離痛失6萬現金 專家警告：錢藏家中恐永遠消失

有些長輩習慣將大筆現金藏在家中的某個角落，認為比存銀行安心，這份「安心」卻可能演變成災難。根據日本財經媒體「THE GOLD ONLINE」報導，神奈川縣一對退休夫婦因進行「生前整理」，不慎將藏有30萬日圓（約台幣6.3萬元）現金的紙袋當作垃圾丟棄。

住在神奈川縣的74歲佐伯先生與72歲妻子弘子生活簡樸，擁有約2000萬日圓（約台幣400萬元）存款。某次，妻子聽了市民講座後，知道請業者處理遺物需花費50萬日圓（約台幣10萬元）以上，為了不想給女兒添麻煩，便開始清理家中雜物。豈料大掃除尾聲，妻子驚覺一包為分散風險而藏匿、裝有30萬日圓的紙袋不翼而飛，很可能混在30多袋垃圾中被扔掉。儘管全家人翻遍垃圾，甚至連返鄉過年的女兒也加入尋找，這筆錢終究不知去向，讓妻子懊悔痛哭。

據估算，日本以現金形式存放家中的「衣櫃存款」，在2025年夏天的統計數據竟高達47兆日圓。理財專家警告，隨著年齡增長，長輩常忘記藏錢位置，除了像佐伯太太一樣誤丟，若發生失智、急病或過世，這些錢恐將永遠「消失」，且火災保險通常對現金的賠償設有非常低的上限。

專家建議，退休後資產管理應將重點轉向「可視化」，家中僅保留1至2個月生活費，其餘存入銀行，並建立資產清單，告知一人以上的親友。整理家中物品也要階段性的仔細確認後再丟棄，才能減少類似事件發生。

