不想麻煩子女…日婦斷捨離痛失6萬現金 專家警告：錢藏家中恐永遠消失
有些長輩習慣將大筆現金藏在家中的某個角落，認為比存銀行安心，這份「安心」卻可能演變成災難。根據日本財經媒體「THE GOLD ONLINE」報導，神奈川縣一對退休夫婦因進行「生前整理」，不慎將藏有30萬日圓（約台幣6.3萬元）現金的紙袋當作垃圾丟棄。
⭐2025總回顧
住在神奈川縣的74歲佐伯先生與72歲妻子弘子生活簡樸，擁有約2000萬日圓（約台幣400萬元）存款。某次，妻子聽了市民講座後，知道請業者處理遺物需花費50萬日圓（約台幣10萬元）以上，為了不想給女兒添麻煩，便開始清理家中雜物。豈料大掃除尾聲，妻子驚覺一包為分散風險而藏匿、裝有30萬日圓的紙袋不翼而飛，很可能混在30多袋垃圾中被扔掉。儘管全家人翻遍垃圾，甚至連返鄉過年的女兒也加入尋找，這筆錢終究不知去向，讓妻子懊悔痛哭。
據估算，日本以現金形式存放家中的「衣櫃存款」，在2025年夏天的統計數據竟高達47兆日圓。理財專家警告，隨著年齡增長，長輩常忘記藏錢位置，除了像佐伯太太一樣誤丟，若發生失智、急病或過世，這些錢恐將永遠「消失」，且火災保險通常對現金的賠償設有非常低的上限。
專家建議，退休後資產管理應將重點轉向「可視化」，家中僅保留1至2個月生活費，其餘存入銀行，並建立資產清單，告知一人以上的親友。整理家中物品也要階段性的仔細確認後再丟棄，才能減少類似事件發生。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言