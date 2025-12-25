冷氣團發威「苗栗以北到宜蘭」濕冷 高山這時可望降雪、元旦後恐迎寒流

大陸冷氣團南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各地溫度應該都明顯下降了，但是南北之間還是有差，苗栗以北到宜蘭白天高溫預報只有17至18度，加上下雨感受頗為濕冷，台中到嘉義以及花蓮地區高溫預報在19至22度之間，也是偏涼的溫度，南部及台東的高溫預報還有23至26度，愈往南就愈越溫暖，南北之間差異頗大。

吳聖宇說，今晚到明天清晨，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區將會降到10至12度或以下。台北市目前預報是13至14度間，大致是大陸冷氣團等級，觀察有沒有機會再更低一點。南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區可能只有12至14度，整體偏冷，務必要注意保暖。

從昨天上午8時到今天上午8時，前後24小時的雲圖比對，吳聖宇表示，最明顯的差異，就是原本在大陸長江流域的雲雨帶，整個往南壓，靠近到台灣北部區域。通常代表中高層的槽線明顯往南延伸，槽後的西北風乾冷空氣南侵，乾溼交界面形成的雲雨帶也大幅度往南移動，除了表示冷空氣南下幅度大且深厚，有機會帶來低溫外，也常常會反映降雨增多、範圍擴大的天氣型態。

因為這條雲雨帶南移，吳聖宇表示，今天將是台灣附近水氣最多的一天，台中以北到東半部有短暫陣雨，尤其是苗栗到宜蘭一帶降雨比較明顯且持久，台中以南地區也會有局部短暫陣雨，雲量偏多，山區又比平地降雨機會高。

高山降雪機率，他說，3000公尺以上高山地區就有可能出現冰霰、雪或是結冰的機會，尤其是今晚到明天這段時間。

他說，明天白天之後水氣會有逐漸減少的趨勢，不過北部、東半部可能還是滿容易下雨的，中南部雲量仍較多，降雨以山區機會較大，平地大致為多雲，慢慢的會有些陽光開始出來。

明天白天還是在冷氣團影響下，吳聖宇表示，加上仍有下雨的機會，苗栗以北到宜蘭白天高溫甚至會比今天更低一點，高溫預報只有14至16度，台中到嘉義以及花東地區高溫預報也只有18至21度，南部地區高溫預報則是在22至24度左右，南北之間還是有很大的差異。

他表示，明晚到周六清晨在中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍可能降到10至12度或以下，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區13至15度或以下，仍然是相當寒冷的一個夜晚。

周末期間大陸冷氣團逐漸減弱，環境水氣也慢慢減少，吳聖宇表示，降雨範圍將會逐漸縮減到底層東北風為主的迎風面地區，其他地方大致為多雲或有陽光的天氣。

溫度緩慢回升，但是吳聖宇表示，因為大環境仍是東北風為主，回升幅度不大，尤其是北部、東北部，白天高溫大概只能逐漸回升到20至22度之間，仍是涼涼冷冷，中部及花東地區高溫逐漸回升到21至24度，南部則是回升到25至27度左右。

吳聖宇表示，夜晚到清晨之間在中北部、東北部空曠地區，仍要注意10至12度或以下低溫出現的機會。尤其是雲層減少之後，輻射冷卻作用可能出現的地方，南部及花東空曠地區低溫也可能降到13至15度或以下，日夜溫差的變化頗大。

展望下周天氣，他預估，一直到跨年夜、元旦這段期間整體趨勢將是回暖、天氣也較穩定，容易下雨的地方以東半部為主，有機會是一個比較溫暖的跨年夜跟元旦假期。

不過，他說，元旦過後，目前預報可能有強冷空氣要南下的趨勢，預報強度看起來頗強，有強冷氣團甚至寒流的架式，不過時間尚早，後續預報變化值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 從昨天上午8時到今天上午8時，前後24小時的雲圖比對，最明顯的差異就是原本在大陸長江流域的雲雨帶整個往南壓，靠近到台灣北部區域。通常代表中高層的槽線明顯往南延伸，槽後的西北風乾冷空氣南侵，乾溼交界面形成的雲雨帶也大幅度往南移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

商品推薦