冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

今明兩天台灣將受大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東北風速偏強、環境水氣增多。北部至東部為陰有短暫陣雨天氣；中南部平地多雲為主、山區局部陰有短暫陣雨。迎風北海岸至東北部因地形作用，降雨機率較高、雨時較長，累積雨量最多，外出注意雨時視線與路況。

氣溫方面，林孝儒表示，隨冷空氣逐步南下，入夜後降溫更明顯。北部至東部氣溫約14至18度，近山區可降至10至13度；中南部約14至21度，因水氣較少、受輻射冷卻效應影響，局部平地清晨亦可能下探12至13度。

這波冷空氣與低溫將持續到周六清晨。林孝儒表示，周末隨冷氣團減弱、水氣減少，各地氣溫回升：北部至東部氣溫約16至20度，中南部氣溫約16至24度，但受輻射冷卻影響，平地仍有14至15度低溫機會，體感仍有寒意。迎風北部至東部的降雨現象也將略有趨緩些。

林孝儒表示，下周一至下周三台灣以偏東風或弱東北風為主，水氣不多、天氣相對穩定；各地普遍為晴時多雲天氣，僅迎風東部有局部地形降雨。北部至東部高溫約21至24度，低溫約18度；中南部高溫約25至29度，低溫約18至20度，整體氣溫在此冬季來說算是相對偏暖些了，不過須留意輻射冷卻導致夜晚清晨有較顯著的低溫現象，日夜溫差仍大。

至於跨年元旦天氣，林孝儒表示，初步研判至元旦上半天維持相對穩定天氣；元旦下半天起可能有鋒面通過、東北季風再增強，後續幾天不排除較強冷空氣南下的機會，屆時天氣再轉不穩定外，降溫幅度將更為顯著，時程與強度仍有不確定性，未來值得持續觀察。

這幾天受冷氣團影響，林孝儒表示，氣溫偏冷，務必做好保暖，家中若有長者、心血管疾病患者更要留意；北部及東部外出記得攜帶雨具外，本波冷氣團由於水氣較多，海拔3000公尺以上、及中北至東北部海拔2000公尺以上的山區，將有局部降雪或冰霰機率，前往山區留意行車安全和道路管制資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

