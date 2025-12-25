雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參與三六九山莊改建的建築師、亦是資深山友的吳夏雄昨天在臉書發文感嘆，歷經十年籌劃改建，三六九山莊重建工程完成遙遙無期，十年付出化為泡影。

三六九山莊是國內知名的高山山莊，與玉山排雲山莊、奇萊南華的天池山莊、大霸尖山的九九山莊齊名，是山友攀登雪山主峰、聖稜線最常選擇的路線。

舊的三六九山莊2023年拆除後，原本新的山莊應該要在明年啟用，但施工廠商以高山環境惡劣、建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等等不合理之要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

吳夏雄在臉書發文指出，日前他臨時趕到台北公共工程委員會開會，為了三六九山莊興建工程承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

他表示，工程發包己歷經四年，目前僅完成臨時運輸單軌車道工程，卻屢次提出高山工地，施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫無法施工；建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

吳夏雄說，三六九山莊重建公開招標，各項設計圖說及施工環境均己透明公開，得標後本應依合約及投標企劃書承諾之內容施作，卻於施工途中提出諸多不合理之要求。營造廠商提出爭議調解，顯然己無繼續施工之誠意，山莊工程之完竣，也將遙遙無期。

他指出，三六九山莊興建工程，從規劃、設計、施工至今己逾整整十年，如無法繼續完工，這十年來所付出的熱忱及所花費的心血，將化為泡影，從七十二歲忙到八十二歲，十年歲月終究是白忙一場。

資深山友曾先生指出，三六九是攀登雪山最佳的中繼點，拆除後山友只能選擇較低海拔的七卡山莊或更高處的翠池山屋住宿，前者距離雪山主峰遠，後者則是容納山友人數太少，兩者條件均遠不如三六九山莊。山友均希望三六九山莊趕快重生。 三六九山莊重建的總工程費1億零800萬元，號稱打造五星級山屋，工程原預計明年6月完成，照片為新版三六九山莊模擬圖。圖／雪霸國家公園管理處提供 三六九山莊重建中，但近日傳出工程可能觸礁，圖為目前三六九山莊現況，圖中可見臨時營地與進展不多的山莊重建工地。 圖／山友曾小姐提供

