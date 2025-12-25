快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

73歲男頻尿影響睡眠 微創醫療級三秒膠助他正常生活

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠。圖／長安醫院提供

1名73歲男性飽受攝護腺肥大困擾，因為頻尿每晚得起床5次，不僅影響睡眠，也伴隨尿急、尿流斷續等症狀，甚至不敢外出旅行，生活品質大幅下降。由於擔心傳統手術的風險，醫師評估後採用微創「攝護腺動脈栓塞術（PAE）」，並運用新型栓塞材質「血管凝膠」，讓他能免全身麻醉、傷口小，且術後即可下床行走。

⭐2025總回顧

長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，攝護腺動脈栓塞術是從手腕導入微導管，將栓塞物質注入攝護腺動脈，使肥大組織缺血萎縮，進而改善排尿障礙。與傳統手術不同的是，栓塞術不需在術中放置導尿管，能減少尿道刺激、感染與術後不適，對於高齡長者而言，能大幅減輕生理負擔，回歸正常生活更快速。

新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠，與血液接觸後會迅速聚合，可快速、精準地封住目標血管，相較曾使用的微晶球更能縮短手術時間並減少輻射曝露。

他說，這項技術在歐洲已十分成熟，法國血管與介入放射學會主席 Romaric Loffroy 教授近期也來台交流，顯示台灣在攝護腺動脈栓塞術的經驗已具國際水準。

鄭詩璁說，將攝護腺動脈栓塞術視為實驗性的治療方式已是舊觀念。隨著大量臨床研究累積，美國泌尿科醫學會與歐洲泌尿外科學會的最新指引都已將其正式列為良性攝護腺肥大的治療選項之一，特別適合攝護腺過大、高齡、想保留性功能、有心血管疾病、服用抗凝血劑或手術風險高的攝護腺肥大患者。

他說，攝護腺肥大是高齡男性常見疾病，當症狀已影響睡眠、生活作息或精神狀態，就應及早就醫並接受評估，選擇最適合自己的治療方式。攝護腺動脈栓塞術提供了手術和藥物之外，一個安全、有效且恢復快速的微創治療新選擇。

長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁（左）與來台交流的法國血管與介入放射學會主席 Romaric Loffroy 教授合影。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁（左）與來台交流的法國血管與介入放射學會主席 Romaric Loffroy 教授合影。圖／長安醫院提供

手術 睡眠 頻尿

延伸閱讀

醫美亂象 有護理師遭爆執行抽脂手術

精準放射標靶治療助緩解攝護腺癌疼痛 醫籲提早檢查

抽脂手術爆護理師動刀、醫師掛名 醫事司長：一看就是密醫將移送檢調

棒球／陳偉志熬過手眼膝傷 球員生涯謝幕感性謝天上父親

相關新聞

中部以北1地區驚見快速降溫現象 鄭明典：驟跌逾4度 很有感

入冬第二波大陸冷氣團南下，「快速降溫」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，正在發生中，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，...

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

昨(24)日平安夜倒數之際，全球一年一度的「追蹤聖誕老人」活動再度登場。美國北美防空司令部（NORAD）於24日晚間啟動即時追蹤系統，更新聖誕老人駕駛雪橇的全球飛行路線，其中顯示，聖誕老人於台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空，途經台北，引發網路熱烈討論。

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

今明兩天台灣將受大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東北風速偏強、環境水氣增多。北部至東部為陰有短暫陣雨天...

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參...

入境日本「被搜身」納悶挑選條件 過來人：這間機場安檢最嚴格

不少人去日本旅遊有被搜身經驗，Threads有網友表示，她這次參加公司員工旅遊，在日本岡山機場入境時被徹底搜身，「由女性...

上班壓力大不大？ 中醫師：職場隱形職災 讓「這個器官」最先受傷

早晨鬧鐘一響，雙眼睜開又得面對上班上課的現實，不少人感到「壓力山大」。中醫師陳威震說，現代人生活高壓，加上多數是室內辦公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。