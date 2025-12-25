快訊

中部以北1地區驚見快速降溫現象 鄭明典：驟跌逾4度 很有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冷空氣到達，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象。本報資料照片
冷空氣到達，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象。本報資料照片

入冬第二波大陸冷氣團南下，「快速降溫」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，正在發生中，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，很明顯的冷空氣到達。

鄭明典在表示，以前會說，「鋒面過境、氣溫驟降」，這一次天氣圖上並沒有劃出鋒面通過台灣，還是有氣溫驟降的現象，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，持續下降超過4度，應該是很有感。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷空氣到達，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象。圖／取自鄭明典臉書
冷空氣到達，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象。圖／取自鄭明典臉書

