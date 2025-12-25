快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

報告：逾7成台灣民眾曾看短影音 49.98%每天看數次

中央社／ 台北25日電
滑手機示意圖。圖／ingimage
滑手機示意圖。圖／ingimage

2025台灣網路報告指出，過去3個月中，78.46%台灣成年民眾有觀看短影音的經驗，其中，49.98%的民眾觀看頻率達1天數次。學者分析，短影音使用率已超越社群媒體，成為台灣民眾最普遍的數位內容消費形式。

⭐2025總回顧

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2025台灣網路報告，調查對象為年滿18歲以上民眾，期間為今年7月28日至9月1日。調查定義，短影音為片長15秒至3分鐘之間的影片，觀看時可透過往下滑動螢幕，切換下一則影片，包括TikTok抖音、IGReels、Facebook短片及YouTube Shorts等平台。

在短影音使用習慣上，調查顯示，過去3個月中，78.46%台灣民眾有觀看短影音的經驗，且近6成的民眾每天都會從各網路平台上觀看短影音內容，其中，1天觀看數次者占比最高，達49.98%；1天1次者為8.06%。

調查研究團隊代表、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超表示，短影音已成為許多人日常生活的一部分，因此今年首次納入調查項目，結果令人驚訝。台灣民眾短影音使用率達78.46%，已經超越社群媒體（76.86%），短影音在極短時間內，從新興現象變成全民日常，影響力不容忽視。

從年齡層觀察，18至29歲、30至39歲族群的短影音觀看率皆超過9成，分別為96.73%及93.86%；40至49歲、50至59歲族群也均達8成5以上；60至69歲族群超過6成5，70至79歲族群逾3成。

陶振超指出，過去討論科技使用時，年齡常被視為重要指標，普遍認為年輕族群的採用率高於年長者；不過，觀察近年新興傳播科技的採用，年齡已不是主要因素，而是科技是否回應使用者的生活情境與實際需求。

他表示，以即時通訊為例，年長者使用率極高，對他們來說，已是維繫親友關係的重要工具，透過訊息被已讀與回應，獲得情感回饋；短影音也呈現相似情況，中高齡族群使用率偏高，操作門檻低，年長者能輕鬆接觸娛樂與資訊。

陶振超指出，56.09%使用者承認滑短影音的時間常超過原先預期，另外，在對日常生活影響上，36.22%使用者坦承因此耽誤其他事情；不過，多數使用者花時間滑短影音後，感到開心的頻率高於後悔的頻率，「台灣民眾感到強烈開心，蠻enjoy（享受）的」，值得後續持續關注。

至於短影音普及是否衝擊閱讀習慣，陶振超表示，他並不悲觀，回顧電視出現時，也曾有聲音擔心大眾會沉迷娛樂，但經過多個新興科技檢驗，閱讀與文字的需求仍然存在，只是獲取方式可能改變，如電子書等。他補充，人類的注意力本就有限，但透過自我調控與自身提醒，仍能專注於必要任務。

陶振超指出，如同影音平台即便提供快轉功能，多數觀眾仍會完整觀看內容，以獲得沉浸體驗或參與社交討論，「短影音在短時間帶來新奇內容，但我們還有其他娛樂需求，短影音不會取代所有內容形式」。

台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳則表示，短影音本身不是壞事，它就是一種媒體格式，可以快速彙集重點，但每種格式對身心有不同影響。她提醒，若長時間沉溺短影音，可能會影響注意力與認知能力，因此媒體識讀更為重要，「民眾必須知道什麼時候要停下、抽離出來」。

社群媒體 短影音類

延伸閱讀

福原愛宣布再婚！與「橫濱男」已登記　挺超巨3胎孕肚現身「沒想過是他」

數位行銷／短影音行銷 掌握制勝五法則

50台青訪泉州、新疆 短影音說當地風情

拍「提帽小人」宣傳史努比周邊 蔣萬安曝有和大寶討論過

相關新聞

中部以北1地區驚見快速降溫現象 鄭明典：驟跌逾4度 很有感

入冬第二波大陸冷氣團南下，「快速降溫」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，正在發生中，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，...

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

昨(24)日平安夜倒數之際，全球一年一度的「追蹤聖誕老人」活動再度登場。美國北美防空司令部（NORAD）於24日晚間啟動即時追蹤系統，更新聖誕老人駕駛雪橇的全球飛行路線，其中顯示，聖誕老人於台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空，途經台北，引發網路熱烈討論。

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

今明兩天台灣將受大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東北風速偏強、環境水氣增多。北部至東部為陰有短暫陣雨天...

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參...

入境日本「被搜身」納悶挑選條件 過來人：這間機場安檢最嚴格

不少人去日本旅遊有被搜身經驗，Threads有網友表示，她這次參加公司員工旅遊，在日本岡山機場入境時被徹底搜身，「由女性...

上班壓力大不大？ 中醫師：職場隱形職災 讓「這個器官」最先受傷

早晨鬧鐘一響，雙眼睜開又得面對上班上課的現實，不少人感到「壓力山大」。中醫師陳威震說，現代人生活高壓，加上多數是室內辦公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。