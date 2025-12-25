入境日本「被搜身」納悶挑選條件 過來人：這間機場安檢最嚴格

不少人去日本旅遊有被搜身經驗，Threads有網友表示，她這次參加公司員工旅遊，在日本岡山機場入境時被徹底搜身，「由女性人員從上到下、該碰的都有碰那種」，不解為何挑中她。其他網友分享自身經驗，認為只是隨機抽查，日本岡山機場特別嚴格，「日本的小機場通常都抓很嚴」、「安檢都一樣正常操作而已，沒有嚴不嚴，配合就對了隨遇而安」。

一名網友表示，她這次飛日本岡山，解鎖了一個從沒想過會解鎖的成就，就是入境時被帶去搜身，「不是掃一下就好，是被請進屏風後」。且公司員旅有十幾個人，卻只有她被選中，不禁腦中上演小劇場，「是我今天穿太怪，還是髮色太顯眼？護照太常進出日本，還是岡山最近有什麼我不知道的維安任務？」雖然知道是隨機抽查，但「為什麼偏偏是我？」

該篇文章引起討論，另一名網友表示，他去年也是入境岡山機場，被攔下的原因是「疑似未申報黃金」，原來問題出在他戴金色手表，其實價值才新台幣1千多元，「岡山檢查真的很嚴格啊」。

其他網友表示，「岡山是日本安檢超級嚴的海關，我現在出入關西都喜歡從岡山出入境」、「我也在岡山被全身摸過，隨身行李翻過，大件的過X光，外套口袋挖一挖」、「我也曾經一人去岡山，海關都是挑獨遊的人，那時候也是搜得很徹底」、「岡山真的很容易被檢查」、「不意外，岡山的安檢是日本最嚴的」。

也有網友分享，「我在仙台機場跟緝毒犬擠眉弄眼（因為牠好可愛喔）結果牠竟然來聞我的行李箱，我就被搜查了」、「抽的哦！有一陣子常飛日本，曾連續兩次都被抽，我同行沒有」、「我去年高松進也是被攔下來問了一堆，還打開行李箱那一張紙揮一揮掃一掃拿去做檢測，之後被帶去一旁小房間安檢（也是女性人員，全身上到下）我還在想是不是我太常飛日本，但想想有可能是小機場的特色」、「我上次知道高知更嚴格（每個人的行李都會被檢查），傻眼」。

有網友留言，「小機場很常會出現的，8月飛神戶也是被帶去搜身也沒什麼就好好配合就好，這次12月也是飛神戶，因沒托運走第一個出關，但這次沒被搜身，有檢查行李問你問題，反正也沒亂帶東西，檢查完過了就放行了，可能小機場工作人員太閒了，所以隨機抽幾個吧」、「我多年前第一次飛關西時，因為跑去洗手間整理一下，比較慢出關，也是被帶去旁邊吃全餐了，被發現行李箱太空好像也很容易被請去旁邊搜身的樣子，朋友說獨身女性好像也特別容易會被抽去搜身」、「在名古屋也被全身摸遍」、「日本松山機場也超級嚴」。

