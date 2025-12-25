快訊

上班壓力大不大？ 中醫師：職場隱形職災 讓「這個器官」最先受傷

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
現代人生活高壓，要調整壓力與情緒，建議午休散步遠離螢幕。示意圖。圖／AI生成
現代人生活高壓，要調整壓力與情緒，建議午休散步遠離螢幕。示意圖。圖／AI生成

早晨鬧鐘一響，雙眼睜開又得面對上班上課的現實，不少人感到「壓力山大」。中醫師陳威震說，現代人生活高壓，加上多數是室內辦公、上課，空調、外食等再加上壓力等，內分泌一旦失衡，馬上就會反映在「皮膚」狀態上，有些人一早上班就臉紅、下班臉就癢、換季就長紅疹，皮膚變化通常是體質、情緒、作息再加上環境，四大因素共同作用而成，要改善皮膚狀況不穩，得從這四大因素著手。

陳威震說，肌膚類型分為油性、乾性等類型，但最令人困擾的莫過於敏感肌與酒糟肌，而敏感肌不單純是體質引起，敏感肌的特徵是對外界刺激反應過度，從中醫的角度，會出現反應過度與「氣陰兩虛」、「血熱」或「濕熱」相關。

陳威震說，長期加班、睡眠不足，敏感肌的患者常會反應，臉部出現乾癢、脫屑、容易疲倦，主要是氣不足會讓皮膚屏障薄弱，對風吹、冷氣或壓力刺激反應更敏感，陰不足則讓皮膚修復能力變差，損害的組織不易復原，這類反應屬於「氣陰兩虛」。

血熱型又稱肝鬱型，敏感肌的患者只要壓力一大，或過於緊張，就會臉紅或是冒紅疹。陳威震說，這屬於肝氣鬱結化火，使血熱上攻於面，導致紅、燙或刺痛感；至於「濕熱型」則與外食較有關係，常喝手搖飲、吃甜點，都容易讓敏感肌的患者，T字部出油、臉頰乾燥且偶爾會長小紅疹，主因是體內濕熱，人體無法排除，困於毛孔中，造成反覆發炎出現紅疹。

酒糟肌的患者，除了先天體質所致，還得加上後天刺激，誘因包含熬夜、生活緊張、攝取過多刺激性食物，如辣食、咖啡、酒精等。陳威震說，中醫的角度認為酒糟肌常與「肝火、胃火、血熱」有關，臉部血管擴張形成泛紅或刺痛，當酒糟肌的泛紅遲遲無法消退，不能僅歸因皮膚脆弱，而是要提醒得調整生活作息與調節壓力。

至於在換季期間，出現皮膚過敏的反應，陳威震說，通常是脾虛挾濕、肝鬱、肺氣不足的反應，如果平時愛吃外食、手搖飲喝過多，脾胃負擔重，免疫力下降，皮膚就容易敏感受刺激；壓力過大時出現臉紅刺癢，則表示肝氣鬱結化火；時常熬夜會使肺氣不足，皮膚防禦力下降，易起紅疹。

因此，高壓的上班族或是學生族群的護膚策略，應採取「外治內調」的方式，外治的部分則是於冷氣房適度補水及保濕、平時溫和清潔、減少溫差、維持簡易保養程序，避免酸類、美白、抗老的產品同時使用；而內調則是最重要的部分，先從飲食開始調整，建議可以多吃山藥、蓮子、白木耳、深綠蔬菜、溫湯、富含Omega-3的食物，如核桃、亞麻籽等，減少吃麻油雞、羊肉爐、辣、烤、炸、高油脂、酒精、熱咖啡與甜食。

再者是調整壓力與情緒，建議上班族或是學生，每天花5到10分鐘深呼吸或冥想、午休散步遠離螢幕、每周固定運動2到3次、建立下班儀式感，與工作切割、改善睡眠，睡前減少藍光且不在床上滑手機，熬夜族可用溫水泡腳促進循環。

陳威震說，做好外治內調，皮膚狀況將會明顯改善，若膚況反覆、已影響生活品質，建議同時尋求中醫師與皮膚科醫師協助。

