快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

聯合新聞網／ 綜合報導
國防部平安夜秀出美國北美防空司令部追蹤聖誕老人途經台北上空的「行蹤」。擷自「NORAD追蹤聖誕老人」官網、國防部X
國防部平安夜秀出美國北美防空司令部追蹤聖誕老人途經台北上空的「行蹤」。擷自「NORAD追蹤聖誕老人」官網、國防部X

昨(24)日平安夜倒數之際，全球一年一度的「追蹤聖誕老人」活動再度登場。美國北美防空司令部（NORAD）於24日晚間啟動即時追蹤系統，更新聖誕老人駕駛雪橇的全球飛行路線，其中顯示，聖誕老人於台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空，途經台北，引發網路熱烈討論。

⭐2025總回顧

國防部X官方社群帳號也順勢「參戰」，轉發NORAD資訊並幽默表示，根據追蹤數據，聖誕老人飛越台灣期間，國軍全程掌握周邊海空動態，維持區域安全，一切狀況正常，祝賀民眾聖誕快樂。貼文一出，吸引超過近2萬人次按讚並留言。

網友戲稱「聖誕老人看來不會去中國」，也有人開玩笑表示「是不是要投放HIMARS禮物」，甚至有人形容聖誕老人到中國送禮「被雷達鎖定、並威脅要吃掉馴鹿。」留言區一度成為國際政治與軍事迷因的集散地。

事實上，「NORAD追蹤聖誕老人」已行之有年，其起源可追溯至1955年。當年一通邀請孩子致電聖誕老人的廣告，被誤植為NORAD指揮中心電話，上校哈利・舒普（Harry Shoup）不僅未掛斷來電，還指示官兵向孩子回報聖誕老人的即時位置，意外促成這項延續至今的年度傳統。

目前，NORAD官方網站提供即時地圖，可查看聖誕老人目前位置、下一站目的地及已送出的禮物數量；Google也同步推出「聖誕老人追蹤器」，除了路線顯示，還加入互動遊戲、自拍濾鏡與小遊戲，成為不少家庭在平安夜的重要娛樂。

聖誕老人 國防部

延伸閱讀

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

謠言害人！俄羅斯少年抽自己血喝想補鐵 下場狂吐鮮血險送命

台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

張文父母下跪道歉太沉重 王婉諭：「養出殺人犯」罪惡感將人淹沒

相關新聞

中部以北1地區驚見快速降溫現象 鄭明典：驟跌逾4度 很有感

入冬第二波大陸冷氣團南下，「快速降溫」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，正在發生中，中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，...

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

昨(24)日平安夜倒數之際，全球一年一度的「追蹤聖誕老人」活動再度登場。美國北美防空司令部（NORAD）於24日晚間啟動即時追蹤系統，更新聖誕老人駕駛雪橇的全球飛行路線，其中顯示，聖誕老人於台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空，途經台北，引發網路熱烈討論。

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

今明兩天台灣將受大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，東北風速偏強、環境水氣增多。北部至東部為陰有短暫陣雨天...

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊數年前改建，原本預計明年中啟用，但近日面臨廠商提出履約調解，工程可能觸礁的困境。長年參...

入境日本「被搜身」納悶挑選條件 過來人：這間機場安檢最嚴格

不少人去日本旅遊有被搜身經驗，Threads有網友表示，她這次參加公司員工旅遊，在日本岡山機場入境時被徹底搜身，「由女性...

上班壓力大不大？ 中醫師：職場隱形職災 讓「這個器官」最先受傷

早晨鬧鐘一響，雙眼睜開又得面對上班上課的現實，不少人感到「壓力山大」。中醫師陳威震說，現代人生活高壓，加上多數是室內辦公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。