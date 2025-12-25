聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北
昨(24)日平安夜倒數之際，全球一年一度的「追蹤聖誕老人」活動再度登場。美國北美防空司令部（NORAD）於24日晚間啟動即時追蹤系統，更新聖誕老人駕駛雪橇的全球飛行路線，其中顯示，聖誕老人於台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空，途經台北，引發網路熱烈討論。
⭐2025總回顧
我國防部的X官方社群帳號也順勢「參戰」，轉發NORAD資訊並幽默表示，根據追蹤數據，聖誕老人飛越台灣期間，國軍全程掌握周邊海空動態，維持區域安全，一切狀況正常，祝賀民眾聖誕快樂。貼文一出，吸引超過近2萬人次按讚並留言。
網友戲稱「聖誕老人看來不會去中國」，也有人開玩笑表示「是不是要投放HIMARS禮物」，甚至有人形容聖誕老人到中國送禮「被雷達鎖定、並威脅要吃掉馴鹿。」留言區一度成為國際政治與軍事迷因的集散地。
事實上，「NORAD追蹤聖誕老人」已行之有年，其起源可追溯至1955年。當年一通邀請孩子致電聖誕老人的廣告，被誤植為NORAD指揮中心電話，上校哈利・舒普（Harry Shoup）不僅未掛斷來電，還指示官兵向孩子回報聖誕老人的即時位置，意外促成這項延續至今的年度傳統。
目前，NORAD官方網站提供即時地圖，可查看聖誕老人目前位置、下一站目的地及已送出的禮物數量；Google也同步推出「聖誕老人追蹤器」，除了路線顯示，還加入互動遊戲、自拍濾鏡與小遊戲，成為不少家庭在平安夜的重要娛樂。
