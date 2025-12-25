快訊

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？王浩威：台灣需要一張新的社安網

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者痛定思痛延長嘉義店自主休業整頓

追雪族注意！賈新興：合歡山有雨夾雪機率 不排除拉拉山、太平山降雪

追雪族注意 賈新興：合歡山有雨夾雪機率 不排除拉拉山、太平山降雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天深夜至明天清晨，預估台北氣象站最低溫大約13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶有機會出現7.5至9度左右的低溫。追雪族記得保暖，注意安全。本報資料照片
今天深夜至明天清晨，預估台北氣象站最低溫大約13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶有機會出現7.5至9度左右的低溫。追雪族記得保暖，注意安全。本報資料照片

入冬第二波大陸冷氣團南下，若水氣和氣溫條件配合，高山有望降雪。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，這波大陸冷氣團，預估北部高山地區（3000公尺）左右的氣溫和水氣，比之前預報的更加有利降雪現象的發生。合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山太平山也有降雪發生的機率。

⭐2025總回顧

至於時間點，他表示，落在今天深夜至明天清晨，預估台北氣象站最低溫大約13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶有機會出現7.5至9度左右的低溫。追雪族記得保暖，注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 降雪 低溫 合歡山 拉拉山 太平山

延伸閱讀

未來10天3波東北季風 賈新興：耶誕節水氣偏多略偏濕冷

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

相關新聞

醫美亂象 有護理師遭爆執行抽脂手術

「女護理師右手來回地使力，幫人抽脂，手勢相當熟練…」民眾黨立委陳昭姿昨公布一則影片，揭露了醫美手術黑幕下弊端，謝醫師與其...

營養午餐條例 朝野立委交鋒財源

學校午餐專法立法延宕多年，至今各立委及黨團共提出超過卅個法案版本，然而因行政院版草案遲未出爐，且朝野對高達一一八億元的經...

台東凌晨連2起顯著有感地震 凌晨4時40分卑南規模4.2地震 最大震度4級

台東縣今天凌晨連續2起有感地震，中央氣象署發布第154號顯著有感地震報告，今天凌晨3時41分，在台東縣政府北北西方17....

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

今晨冷空氣南下，各地區平地最低氣溫約在16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩...

剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討...

健康主題館／天冷易心房顫動 中風、心肌梗塞風險增

今天耶誕節，冷氣團報到，低溫將下探10度。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，氣溫驟降，會讓心跳過快、血管急速收縮，易誘發心房顫動；如果導致血液在心房中滯留形成血栓，會大幅增加中風風險。提醒民眾若出現心悸、胸悶、喘等症狀，應立即就醫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。