追雪族注意 賈新興：合歡山有雨夾雪機率 不排除拉拉山、太平山降雪
入冬第二波大陸冷氣團南下，若水氣和氣溫條件配合，高山有望降雪。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，這波大陸冷氣團，預估北部高山地區（3000公尺）左右的氣溫和水氣，比之前預報的更加有利降雪現象的發生。合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的機率。
⭐2025總回顧
至於時間點，他表示，落在今天深夜至明天清晨，預估台北氣象站最低溫大約13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶有機會出現7.5至9度左右的低溫。追雪族記得保暖，注意安全。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言