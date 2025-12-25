追雪族注意！賈新興：合歡山有雨夾雪機率 不排除拉拉山、太平山降雪

入冬第二波大陸冷氣團南下，若水氣和氣溫條件配合，高山有望降雪。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，這波大陸冷氣團，預估北部高山地區（3000公尺）左右的氣溫和水氣，比之前預報的更加有利降雪現象的發生。合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的機率。

至於時間點，他表示，落在今天深夜至明天清晨，預估台北氣象站最低溫大約13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶有機會出現7.5至9度左右的低溫。追雪族記得保暖，注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

