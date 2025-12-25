今年最後1波冷氣團南下 北部+宜蘭氣溫愈晚愈低 中南部也有感

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天天氣受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
今天天氣受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

入冬第二波大陸冷氣團南下，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，是今年最後一波大陸冷氣團，今天天氣受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低。

他說，白天北部、宜蘭高溫16至20度之間，中南部及台東高溫也只剩20至25度；入夜之後，中部以北及宜花地區的最低溫下滑至13至15度，南部及台東地區約14至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。

至於降雨變化，他表示，由於環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

