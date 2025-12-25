冷氣團強襲全台大降溫 北部、宜蘭2千公尺山區就可能降雪 這天才回暖

大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，中央氣象署表示，今天北部及宜蘭氣溫愈晚愈低，白天北部、宜蘭高溫16至20度，中南部及台東高溫20至24度，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東15至16度，空曠地區可能再低1至2度。

降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區今天降雨機率高，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，有局部較大雨勢發生的機率。中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。澎湖陰時多雲，16至20度，金門陰時多雲短暫雨，13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨，11至14度。

明天大陸冷氣團南下及影響，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣較多，桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。

明天中部以北及宜蘭低溫12至14度，南部及花東14至18度；高溫方面，北部、宜蘭16至19度，中部及花東18至24度，南部23至26度。

周六、周日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。

下周一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

下周二至下周三東北季風增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四至下周六東北季風持續影響及水氣增多，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

