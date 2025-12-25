快訊

張文犯案動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六入冬第二波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷。本報資料照片
今天至周六入冬第二波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷。本報資料照片

今晨冷空氣南下，各地區平地最低氣溫約在16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六入冬第二波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

今天北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，吳德榮表示，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右；北部18降至10度、中部24降至12度、南部14至26度、東部12至25度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星。

至於高山降雪機率，吳德榮表示，今天至周六雪（零度）線的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而今晚、明天2000公尺左右的高山如太平山等氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪或有可能，但可遇不可求。

吳德榮表示，周日季風漸轉乾，氣溫略升，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一至下周三季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

今晨冷空氣南下，各地區平地最低氣溫約在16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩...

