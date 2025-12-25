台東凌晨連2起顯著有感地震 凌晨4時40分卑南規模4.2地震 最大震度4級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
第155號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
第155號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

台東縣今天凌晨連續2起有感地震，中央氣象署發布第154號顯著有感地震報告，今天凌晨3時41分，在台東縣政府北北西方17.4公里，位於台東縣延平鄉，發生芮氏規模4.6地震，地震深度8.1公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

中央氣象署發布第155號顯著有感地震報告，今天凌晨4時40分，在台東縣政府北北西方15.8公里，位於台東縣卑南鄉，發生芮氏規模4.2地震，地震深度8.4公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級。

第154號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
第154號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

地震 台東 規模

