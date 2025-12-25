有馬也有神獸 明年的故宮會很「動物」 翠玉白菜這個時間點將滿血歸隊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮明年大展「蘭亭癖」，將展出「明董其昌臨褚遂良蘭亭敘」圖／故宮提供
故宮明年大展「蘭亭癖」，將展出「明董其昌臨褚遂良蘭亭敘」圖／故宮提供

白菜娘娘要回宮了！故宮昨舉辦媒體茶敘，宣布9月赴捷克展出的翠玉白菜，將在明年農曆春節期間「滿血歸隊」，返回故宮北院展出。捷克國家博物館總館長盧卡其則承諾將親自護送翠玉白菜返回故宮。故宮院長蕭宗煌表示，根據捷克國家博物館提供的數字，主打翠玉白菜的「故宮文物百選及其故事」，95天便吸引了近28萬3000人，平均一天近3000名觀眾造訪。該展採預約制，一天3000人已是極限，證明翠玉白菜魅力驚人。

⭐2025總回顧

蕭宗煌昨率領故宮團隊，向媒體說明百年院慶成果與新故宮計畫工程進度。他表示，年初設定的故宮南北院總參觀人次為350萬。截至12月17日，故宮南北院總人次為341萬人，預計年底可達352萬。蕭宗煌形容這個數字達標，但「差強人意」。他分析，國內、國外觀眾的比例為六比四，百年院慶吸引的國外觀眾比國內少，他認為是受到文宣預算刪減的影響。

至於因為文資審查未過而遲遲無法動工的故宮正館整建工程，蕭宗煌表示將提出四個修正方案，遴選其中兩個方案舉辦公開展覽及票選、凝聚社會共識，屆時參考票選結果修正計畫後再次送審。蕭宗煌表示，希望在任期內(2028年)能看到正館整建工程動工。故宮副院長黃永泰表示，修正方案已降低及縮小入口大廳的屋頂量體，其高度、寬度不遮蔽正館立面古典元素裝飾細部，降低對歷史建築本體的影響。

故宮副院長余佩瑾則預告明年的精彩展覽。1月展出「蘭亭癖」，聚焦帝王、權臣及文人雅士們因對「蘭亭序」的癡迷所衍生的字帖收藏與臨摹創作，「晉唐法書刻帖選萃」將展出王羲之名作「快雪時晴帖」。乾隆皇真的是書法高手？在明年4月展出的「真假乾隆—清高宗的御筆與代筆」中，故宮書畫文獻處處長何炎泉將透過筆墨技巧的分析比對，找出張照等人為乾隆所代的御筆，重新審視與修正乾隆的書法成就。

迪士尼「動物方程式2」創下全球動畫電影票房紀錄，明年故宮也將是很「動物」的一年。故宮北院1月的書畫大展「動物為伴」探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感，南院春節推出「萬馬歡騰：丙午年歷代馬畫精粹」，歡迎民眾馬年來故宮走春賞馬。余佩瑾表示，從2018年起，國際博物館便吹起關懷人與動物共生的展覽潮流，3月故宮北院的「神獸再現」，將參考「動物方程式」的角度重新詮釋故宮文物。

故宮2026大展「動物為伴」將展出「元趙孟頫調良圖」。圖／故宮提供
故宮2026大展「動物為伴」將展出「元趙孟頫調良圖」。圖／故宮提供
故宮人氣國寶翠玉白菜在捷克國家博物館展出，3個月吸引近30萬觀眾。左為捷克國家博物館總館長盧卡其，明年將親自送翠玉白菜返回故宮。右為故宮院長蕭宗煌。記者陳宛茜／攝影
故宮人氣國寶翠玉白菜在捷克國家博物館展出，3個月吸引近30萬觀眾。左為捷克國家博物館總館長盧卡其，明年將親自送翠玉白菜返回故宮。右為故宮院長蕭宗煌。記者陳宛茜／攝影
故宮2026大展「晉唐法書刻帖選萃」，將展出王羲之「快雪時晴帖」。圖／故宮提供
故宮2026大展「晉唐法書刻帖選萃」，將展出王羲之「快雪時晴帖」。圖／故宮提供

故宮 動物 北院

延伸閱讀

翠玉白菜春節歸隊 故宮預告動物展

故宮黃色小鴨、肉形石與史前文物同台 蘭博「勁水國寶」接軌國際 看見在地文化生命力

影／故宮國寶首次到宜蘭「勁水國寶」今開幕 全新包裝必看3大亮點

影／肉形石登場！「勁水國寶：故宮X蘭博特展」開箱 6件文物搶先看

相關新聞

醫美亂象 有護理師遭爆執行抽脂

「女護理師右手來回地使力，幫人抽脂，手勢相當熟練…」民眾黨立委陳昭姿昨公布一則影片，揭露了醫美手術黑幕下弊端，謝醫師與其...

營養午餐條例 朝野立委交鋒財源

學校午餐專法立法延宕多年，至今各立委及黨團共提出超過卅個法案版本，然而因行政院版草案遲未出爐，且朝野對高達一一八億元的經...

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討...

翠玉白菜春節歸隊 故宮預告動物展

白菜娘娘要回宮了！故宮昨宣布九月赴捷克展出的翠玉白菜，將在明年農曆春節期間「滿血歸隊」，返回故宮北院展出。故宮院長蕭宗煌...

健康主題館／天冷易心房顫動 中風、心肌梗塞風險增

今天耶誕節，冷氣團報到，低溫將下探10度。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，氣溫驟降，會讓心跳過快、血管急速收縮，易誘發心房顫動；如果導致血液在心房中滯留形成血栓，會大幅增加中風風險。提醒民眾若出現心悸、胸悶、喘等症狀，應立即就醫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。