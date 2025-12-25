聽新聞
健康你我他／做臉引發皮膚炎 蘆薈護膚還我美顏
挽臉、點痣、護膚算是醫美，但我沒向外尋求，自己DIY，也能達到目的。年輕時荷爾蒙分泌旺盛，臉上細毛長得特別茂密，姊妹們都習到婆媽的挽臉技巧，閒暇時坐在矮凳子上，面對面互相挽臉。
方法很簡單，取來一段較粗的棉線，比縫衣線稍微粗即可，一端咬在嘴巴固定，另一端挽在雙手上，在臉上塗抹白粉處，用交叉線不斷碰觸臉面，把細毛挽起來，即出現一張乾淨明亮的臉。拔除細毛雖然有點痛楚，但女性同胞為了一張亮麗的美顏，也就強忍著眼淚，老老少少就從挽臉開始。其他小瑕疵，也有辦法應付。
後來市面上流行給人做臉的風氣，我也追風前去美顏，美容師提著一箱化妝品，瓶瓶罐罐，琳琅滿目，在我臉上塗塗抹抹，用蒸氣蒸臉，又用化妝棉敷臉，搞了半天儀式才完成，她拿了一面鏡子給我照，讚嘆我這張老臉比出生嬰兒還稚嫩。天呀！變臉成功，付錢也很乾脆。
可惜，我這張不爭氣的臉，不堪外力百般蹂躪，引發過敏性皮膚炎，幸好家裡種有蘆薈，那是美膚兼消炎的救命仙丹，取其中內囊，貼在紅腫的臉部，不消多時，便還給我一張真實面目，以後它成為我護膚的最愛，不假手於她人。
