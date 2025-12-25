聽新聞
95歲爺爺發燒、感染 「在宅急症照護」免奔波醫院

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
居家護理團隊出任務時，會提著一卡裝滿各種醫療器材、數公斤重的皮箱，因應突發狀況。記者廖靜清／攝影
居家護理團隊出任務時，會提著一卡裝滿各種醫療器材、數公斤重的皮箱，因應突發狀況。記者廖靜清／攝影

95歲廖爺爺因血尿、尿液混濁有褐色分泌物，出現全身倦怠、意識模糊等狀況，原本有申請居家照護，經評估後接受在宅急症照護試辦計畫。三軍總醫院醫師、護理師組成的照護團隊到宅訪視後，給予抗生素治療，5天即明顯改善，廖爺爺白天不再嗜睡，精神狀況及意識變得更加清楚。

三總社區護理中心主任黃品瑄表示，廖爺爺符合健保署7月起推動「在宅急症照護試辦計畫」，適用對象包括經醫師評估為肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎等三類族群，只需使用抗生素、無需進加護病房治療者，可以原地接受住院服務。

「在宅急症照護提供住院的替代服務，可減少因急性問題往返醫院，也降低住院交叉感染的風險。」黃品瑄指出，透過在宅急症照護模式，不便就醫的長輩免於往返醫院奔波，透過跨專業團隊的合作，讓醫療延伸到家中，長輩在熟悉的環境中獲得即時、安心的照護，實現在地老化

根據國發會人口推估資料顯示，台灣65歲以上人口已超過20%，正式進入超高齡社會。黃品瑄說，台灣85%老人屬於健康、亞健康群族，但人口老化帶來的慢性病與急性症狀照護需求日益增加，傳統住院模式不僅造成醫療體系負荷，也增加長者感染及失能風險。

在宅急症照護又稱「在宅住院」（Hospital at Home），醫護團隊到民眾住處提供與醫療院所一樣的治療，除了治病，也幫助提升或回復生活品質。黃品瑄指出，居家護理團隊出任務時，每個人都會提著一卡數公斤重的皮箱，包括各項醫療物品、視訊及生理監測設備等，因應各種突發狀況。

「在宅急症照護試辦計畫」開放遠距通訊診療，藉由跨專業團隊合作與數位醫療支援，提供病患居家急症醫療服務，整合醫師、護理師、藥師及居家護理團隊，達到「醫療不離家、品質不打折」。黃品瑄表示，三總結合遠距科技與居家護理網絡，打造可持續的社區整合醫療模式，守護健康不中斷。

高齡者 老化 長輩 病患 居家照護 抗生素 肺炎 交叉感染 通訊診療 慢性病

