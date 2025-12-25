陳亮恭新書《杖藜過橋東》 談「長壽奇點」下的心靈課業

台灣正式邁入超高齡社會，當代醫學不僅在延長壽命，更面臨一個全新的文明轉折點。國內高齡醫學權威、台北市立關渡醫院院長陳亮恭推出重磅新作《杖藜過橋東》，深刻觸動廣大讀者，二刷熱銷中。為了與大眾探討長壽時代下的生命轉型，陳亮恭將於明年1月3日舉行新書發表會，剖析在科技奇點之後，人類最迫切的心靈課業。

陳亮恭指出，人類歷史正走向另一個關鍵的「奇點」（Singularity）。過去工業革命改變生活結構，但當人工智慧遇上長壽科學，老化不再只是文人騷客感嘆的生命哲學，而是科學家手中可以被精準分析、甚至重新定義的生物數據。

然而，當科技能為生命延長年歲，人類是否已準備好面對隨之而來的心理衝擊？陳亮恭認為，站在長壽奇點之際，除了追求科技帶來的健康長壽，更需要建立內在的韌性，思考醫學、人文與心靈如何共同形塑未來的人生樣貌。

陳亮恭體悟，變老的過程本質上是失落的過程──失去健康、至親或地位。面對這些醫學工具難解的失落，關鍵在於「轉念」。因此，他再次著書撰寫《杖藜過橋東》，希望在長者的生命風雨來臨前，種下轉念的種子。

《杖藜過橋東》書名取自南宋僧人志南的絕句，象徵與衰老相伴而非被其束縛的豁達。書中結合理性醫學觀察與感性文學，引導讀者借鏡蘇軾、陶淵明等文人智慧，學習與病共處、自我和解。

為回應讀者支持，陳亮恭將於明年1月3日舉辦《杖藜過橋東》新書發表會。這場盛會不僅是文學分享，更是一場高層次的社會觀察對話。由知名主播詹慶齡擔綱主持與其對談。

在新書發表會中，陳亮恭將分享醫療的新進展，包括智慧醫療、精準老化等科技如何改變長輩的生活。更重要的是，他將回歸新書的核心──照顧長輩的心靈健康，唯有建立內在韌性，才能在身體機能衰退時，依然保有生命的主體性與尊嚴。

《杖藜過橋東》新書發表會

主講：台北市立關渡醫院院長陳亮恭

時間：2026年1月3日（六）15:00–16:00（14:30報到）

地點：博客來DREAM PLAZA旗艦店－閱讀綠境（台北市信義區松高路11號6樓）

主辦單位：聯合報健康事業部

小提醒：現場座位80席 請事先報名

點按報名新書發表會

