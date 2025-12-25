勸阻帶寵物逛綠美圖起爭執 美術館解惑

台中綠美圖於12月13日正式開館，成為全台首座結合圖書館與美術館的共構文化場館，但開館未滿兩周即發生民眾攜帶寵物入館爭議，引發關注。建物位在中央公園，不少民眾遛寵物，館方表示，複合場館易讓民眾混淆各區屬性，將加強宣導。

事件發生於前天中午，1名參觀者抱著寵物進入美術館空間，雖未讓寵物落地，仍遭館方人員制止。該民眾情緒一度激動，質疑館方前後說法不一。參觀者表示事前曾致電詢問，獲告知可帶寵物進入「綠美圖大廳」。

館方研判，爭議主因在於民眾誤將「綠美圖水池大廳」與「美術館大廳」混為一談，經現場人員說明與溝通後，民眾最終配合離館。

台中美術館館長賴依欣表示，基於藝術作品保存及場館管理考量，綠美圖明確禁止攜帶動、植物進入室內空間，包括圖書館與美術館的大廳、展廳及各展區。不過，考量場館鄰近中央公園，周邊常有民眾攜帶寵物散步，戶外空間如草地與廣場仍開放寵物進入，但須全程繫繩。

賴依欣說明，綠美圖「水池大廳」屬半開放型公共空間，可攜帶寵物進入，但不得落地，導盲犬不在此限。此次民眾實際進入的是美術館室內空間，已違反相關規定，館方人員依法勸導。

賴坦言，綠美圖腹地廣大，又是圖書館與美術館共構的複合式場館，初期確實容易讓民眾混淆各區域屬性。未來將在各出入口與重要節點加強標示，並透過館內公告、官方網站與社群平台強化宣導，盼降低誤解，讓市民開心入館。

商品推薦