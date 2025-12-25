聽新聞
台鐵集集站 下月5日恢復通車

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
台鐵集集線停駛影響集集鎮觀光產業，將在下月5日恢復集集站通車。本報資料照片
台鐵集集線停駛影響集集鎮觀光產業，將在下月5日恢復集集站通車。本報資料照片

台鐵集集支線因邊坡崩坍及隧道擴孔工程停駛逾4年，影響集集、水里與車埕觀光。隨工程推進，集集站確定明年元月5日復駛，水里與車埕站預計6月底恢復通車，地方期待鐵道重啟，為沿線觀光注入動能。

台鐵集集支線是南投重要觀光鐵道，2021年因台16線水里段邊坡崩塌，造成集集線隧道及鐵軌受損，列車僅能行駛至集集站，之後往水里、車埕全面停駛。2024年5月起，配合前瞻計畫進行隧道擴孔與基礎設施改善工程，集集站也同步停駛，目前列車僅行駛到名間鄉濁水站，其後以客運接駁取代。

集集鎮公所表示，原訂年底復駛的集集站，經與台鐵確認後，將於明年元月5日恢復通車，屆時彩繪列車將重新行駛。鎮公所也在車站周邊步道打造「星雨」光影迎賓廊道，並配合農曆春節，在火車站舉辦鄉土燈會，帶動集集及沿線鄉鎮觀光人潮。

水里鄉公所指出，集集站復駛後，水里站及終點車埕站，依台鐵施工期程，預計明年6月底完工復駛，後續將與台鐵研議相關配套，讓鐵道效益真正反映在地方觀光復甦。

集集鎮長吳大村表示，停駛期間，公所加強改善自行車道、休息站及觀景平台等設施，提升整體環境品質，給大家更好的旅遊環境。

集集鎮以綠色隧道、武昌宮、攔河堰等景點聞名，鐵道更是核心觀光特色，過去每月可吸引逾5萬名遊客。觀光業和商家都樂見觀光列車重新回到集集。

