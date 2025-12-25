聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／天冷易心房顫動 中風、心肌梗塞風險增

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
冬季活動量減少、體重增加，高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病及慢性腎臟病患者，要特別留意心房顫動發作。 圖／123RF
冬季活動量減少、體重增加，高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病及慢性腎臟病患者，要特別留意心房顫動發作。 圖／123RF

今天耶誕節，冷氣團報到，低溫將下探10度。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，氣溫驟降，會讓心跳過快、血管急速收縮，易誘發心房顫動；如果導致血液在心房中滯留形成血栓，會大幅增加中風風險。提醒民眾若出現心悸、胸悶、喘等症狀，應立即就醫。

⭐2025總回顧

經常運動者 輕微胸悶也勿輕忽

「近期門診的心肌梗塞個案增加，也有中風案例。」黃奭毓說，台灣的冬天忽冷忽熱、早晚溫差大，易引發心血管疾病。民眾預期變冷會增加保暖衣物，但有些人會以為「偶有輕微心悸，應該沒關係，且平常都有在運動，休息一下就好。」往往忽略了輕微胸悶的警訊，錯過就診治療的最佳時機。

黃奭毓以個案為例，一名中年女性平日工作時間長，下班時都已經天黑，氣溫低於白天許多。某日晚間吃完飯步出室外，一陣冷風直吹，突然心跳加速並伴隨頭暈惡心，結果跌坐在地上，送至急診檢查出心房顫動，還有短暫性中風情形，後來進行「脈衝場消融」選擇性破壞心肌細胞膜，降低併發症風險。

冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節，黃奭毓指出，許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。氣溫驟降會讓血管收縮、血壓升高，加上交感神經活躍，心跳容易不穩，嚴重會形成血栓，引發心肌梗塞、中風、心臟衰竭等致命危險。

除了氣溫的變化影響血管收縮，呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。黃奭毓說，冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因，因此，高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病以及慢性腎臟病患者，更要特別小心上述因素而導致心房顫動發作。

根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。黃奭毓表示，心房顫動的表現因人而異，典型症狀包括心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦等，部分病人甚至沒有明顯感覺。若有心血管疾病、慢性病或家族史，建議進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。

生活壓力大 心房顫動年齡下降

心房顫動被喻為「隱形殺手」，隨著年紀增加、發生率愈高。不過，現代人生活壓力大、作息不規律，心房顫動發生年齡有下降趨勢。目前疾病治療重點，可分為預防中風、控制心臟節律或心跳速率、根治性治療。近年興起的新式治療，則是利用電場脈衝精準破壞異常組織，優點為復原快、成功率高，在歐美亞洲多國陸續臨床應用。

黃奭毓提醒，心房顫動雖常見，但並非無法控制，日常保健之道為「維持良好生活習慣」，包括保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境，更要控制血壓、血糖與體重，減少過量咖啡因與酒精攝取。心臟病或三高患者，務必規律服藥與追蹤；若出現心悸或胸悶等不適，及早就醫檢查。

心血管保養注意事項

1 作息規律

每天固定時間就寢、起床，建立規律生理時鐘，有充足睡眠。

2 避免熬夜

睡眠不足會導致血壓、血糖、荷爾蒙失調，增心律不整發作風險。

3 舒緩壓力

血壓經常不穩，會讓血管收縮，增加心臟的負擔。

4 均衡飲食

降低鈉攝取、增加鉀與鎂以及高纖食物，能幫助穩定血壓。

5 適量咖啡

過量咖啡因會刺激中樞神經系統，導致心跳加快或心悸。

6 科技輔助

透過智慧手表掌握心率／心律偵測、血氧等數據，有異常就醫檢查。

中風 心臟病 高血壓 心房顫動 心律不整 心跳 心血管疾病 心肌梗塞 血糖 低溫

延伸閱讀

獨／劉爾金驚曝血壓飆170！狠甩34kg復胖吞保健品救命「每天一大把」

氣溫驟降讓心跳加快！ 醫：冬天心房顫動易增中風

54歲男每天狂喝這種飲料，咖啡因攝取超標3倍！突發中風8年後仍留後遺症

流行音樂天后泰勒絲最愛 研究證實酸種麵包有益血壓、腸道健康

相關新聞

醫美亂象 有護理師遭爆執行抽脂

「女護理師右手來回地使力，幫人抽脂，手勢相當熟練…」民眾黨立委陳昭姿昨公布一則影片，揭露了醫美手術黑幕下弊端，謝醫師與其...

營養午餐條例 朝野立委交鋒財源

學校午餐專法立法延宕多年，至今各立委及黨團共提出超過卅個法案版本，然而因行政院版草案遲未出爐，且朝野對高達一一八億元的經...

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討...

陳亮恭新書《杖藜過橋東》 談「長壽奇點」下的心靈課業

台灣正式邁入超高齡社會，當代醫學不僅在延長壽命，更面臨一個全新的文明轉折點。國內高齡醫學權威、台北市立關渡醫院院長陳亮恭推出重磅新作《杖藜過橋東》，深刻觸動廣大讀者，二刷熱銷中。為了與大眾探討長壽時代下的生命轉型，陳亮恭將於明年1月3日舉行新書發表會，剖析在科技奇點之後，人類最迫切的心靈課業。

健康你我他／做臉引發皮膚炎 蘆薈護膚還我美顏

挽臉、點痣、護膚算是醫美，但我沒向外尋求，自己DIY，也能達到目的。年輕時荷爾蒙分泌旺盛，臉上細毛長得特別茂密，姊妹們都習到婆媽的挽臉技巧，閒暇時坐在矮凳子上，面對面互相挽臉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。