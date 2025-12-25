健康主題館／天冷易心房顫動 中風、心肌梗塞風險增

今天耶誕節，冷氣團報到，低溫將下探10度。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，氣溫驟降，會讓心跳過快、血管急速收縮，易誘發心房顫動；如果導致血液在心房中滯留形成血栓，會大幅增加中風風險。提醒民眾若出現心悸、胸悶、喘等症狀，應立即就醫。

經常運動者 輕微胸悶也勿輕忽

「近期門診的心肌梗塞個案增加，也有中風案例。」黃奭毓說，台灣的冬天忽冷忽熱、早晚溫差大，易引發心血管疾病。民眾預期變冷會增加保暖衣物，但有些人會以為「偶有輕微心悸，應該沒關係，且平常都有在運動，休息一下就好。」往往忽略了輕微胸悶的警訊，錯過就診治療的最佳時機。

黃奭毓以個案為例，一名中年女性平日工作時間長，下班時都已經天黑，氣溫低於白天許多。某日晚間吃完飯步出室外，一陣冷風直吹，突然心跳加速並伴隨頭暈惡心，結果跌坐在地上，送至急診檢查出心房顫動，還有短暫性中風情形，後來進行「脈衝場消融」選擇性破壞心肌細胞膜，降低併發症風險。

冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節，黃奭毓指出，許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。氣溫驟降會讓血管收縮、血壓升高，加上交感神經活躍，心跳容易不穩，嚴重會形成血栓，引發心肌梗塞、中風、心臟衰竭等致命危險。

除了氣溫的變化影響血管收縮，呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。黃奭毓說，冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因，因此，高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病以及慢性腎臟病患者，更要特別小心上述因素而導致心房顫動發作。

根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。黃奭毓表示，心房顫動的表現因人而異，典型症狀包括心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦等，部分病人甚至沒有明顯感覺。若有心血管疾病、慢性病或家族史，建議進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。

生活壓力大 心房顫動年齡下降

心房顫動被喻為「隱形殺手」，隨著年紀增加、發生率愈高。不過，現代人生活壓力大、作息不規律，心房顫動發生年齡有下降趨勢。目前疾病治療重點，可分為預防中風、控制心臟節律或心跳速率、根治性治療。近年興起的新式治療，則是利用電場脈衝精準破壞異常組織，優點為復原快、成功率高，在歐美亞洲多國陸續臨床應用。

黃奭毓提醒，心房顫動雖常見，但並非無法控制，日常保健之道為「維持良好生活習慣」，包括保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境，更要控制血壓、血糖與體重，減少過量咖啡因與酒精攝取。心臟病或三高患者，務必規律服藥與追蹤；若出現心悸或胸悶等不適，及早就醫檢查。

心血管保養注意事項

1 作息規律

每天固定時間就寢、起床，建立規律生理時鐘，有充足睡眠。

2 避免熬夜

睡眠不足會導致血壓、血糖、荷爾蒙失調，增心律不整發作風險。

3 舒緩壓力

血壓經常不穩，會讓血管收縮，增加心臟的負擔。

4 均衡飲食

降低鈉攝取、增加鉀與鎂以及高纖食物，能幫助穩定血壓。

5 適量咖啡

過量咖啡因會刺激中樞神經系統，導致心跳加快或心悸。

6 科技輔助

透過智慧手表掌握心率／心律偵測、血氧等數據，有異常就醫檢查。

商品推薦