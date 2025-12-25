聽新聞
剴剴案2周年 衛福部：尋求制度面改善

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

社工集結衛福部前怒批政府只喊政治口號，未補足弱勢安置資源，台北市社工工會副理事長沈曜逸大喊「聽到了嗎？」衛福部社家署長周道君表示，對剴剴案「非常傷痛、極度遺憾」，積極尋求制度面改善，已全面檢討收出養流程，加強公權力介入程度。

花蓮縣社工工會理事黃浚嘉表示，家庭如果失能，無法妥善照顧幼兒，國家本應承擔責任，確保每位孩子都能被接住；剴剴尚未進入安置體系就慘遭虐死，政府應對兒少權益道歉，並改善安置資源。

衛福部社家署長周道君表示，已全面檢討收出養流程，加強公權力介入程度，在兒少收出養過程中，媒合機構評估後，由地方政府最終認定，出養到完成收養期間，若兒少無法留在原生家庭、有安置需求，由地方政府統一安置，不再由收出養媒合單位媒合安置；若需由居家保母安置，將提高訪視頻率，確保兒少安全。

社工工會認為政府的社會救助、公共托育資源不足，才讓剴剴的外婆無力撫養。周道君表示，家庭經濟不佳不是出養兒童的理由，「不能養不起就出養小孩」；若家庭經濟收入面臨壓力，現行社安網脆弱家庭服務體系、社會救助系統均提供資源，即使不符合中低收入戶條件，在養育子女遇到負擔時，社安網也能開案協助，盡量避免出養孩童。

