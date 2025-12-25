托嬰影像擬強制上傳 全教總斥國家災難

衛福部與立法院近期擬在托育專法推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」，全國教師工會總聯合會質疑，近期南韓才爆發超過十二萬支ＩＰ攝影機遭駭的重大資安事件，大量家庭、商店甚至連婦產科醫院等私密影像被非法竊取、製成影片在網路販售，證明再嚴密的系統都有漏洞，政策上路將成為國家級災難，要求衛福部立即撤回計畫。

衛福部：雲端備份非監看

衛福部回應，兒托專法各版本草案規定上傳監視器影像，並非隨時供民眾查看，而是檔案備份，待法律通過，將在子法訂細節，充分保護兒少隱私。

全教總表示，南韓的慘痛教訓殷鑑不遠，當民用、商用、醫院等監視系統都無法倖免於難，衛福部怎能確保這個「集中全國嬰幼兒」最私密畫面的「監管雲」， 不會成為駭客覬覦的下一個目標？

全教總副秘書長楊逸飛批評，在幼托現場，托育人員常因為嬰幼兒拉扯，導致衣衫不整、儀容狼狽，這種未經當事人同意，無差別強制蒐集並上傳私密影像的手段，已嚴重違反憲法對隱私權的保障及國際人權標準。

托育人員代表萱萱老師表示，強制上傳影像，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯，嚴重踐踏職業尊嚴；政府應保障托育人員的隱私權與人權，勿帶頭侵害。

台北市教保人員協會暨全國教保產業工會陳亮吟表示，教保工會調查顯示逾九成托育人員感到隱私受損、壓力倍增，恐加劇離職，預防兒虐應提升公共化、改善勞動條件並加強親師溝通，過度監控只會讓缺工雪上加霜。

衛福部社家署長周道君說，行政院版「兒童托育服務法」草案第卅條，訂有托育機構監視影像上傳雲端儲存規定，各立委版本也有類似設計，回應托嬰中心屢傳不當對待兒少事件，政府調查影像釐清事實時，常發生影像遺失等爭議，未來採「雲端備份」，而非外界誤認的「即時監看」。換言之，影像上傳只是檔案備份，不是監視兒少或教保人員。兒托專法已送出衛環委員會，但監視影像上傳條文仍需黨團協商。

