剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討收出養流程，卻未投入更多資源挹注弱勢家庭，而究責第一線社工專業敏感度不足，規避該負的責任。

台北、高雄、花蓮等社工工會及全國兒少安置機構聯盟等近卅名代表，昨在衛福部門口舉行哀悼儀式，獻上象徵純潔與莊嚴的白玫瑰和白百合。台北市社工工會副理事長沈曜逸表示，二年來社工界深自省思，深覺傷慟，政府卻躲在案件背後，沒有對剴剴道歉，也沒有對台灣兒少權益道歉。

「若政府投入更有效資源，剴剴可回歸原生家庭被照顧，不會發生憾事。」一位社工代表說，剴剴出生後父母不在身邊，年邁外婆無力照顧，輾轉在保母家中生活，最終飽受凌虐，生命靜止於一歲半，無法長大體驗更多美好，這是社會需要面對缺失與責任，但再多檢討也喚不回逝去生命，「社工不是完美大人，對不起也謝謝你，讓社會反省如何更好地承接孩子。」

台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得指出，剴剴出生於弱勢家庭，經濟困頓，如果政府能提供更多社會救助資源加強托育，可能不必出養，回歸原生家庭可能就不會發生悲劇。

廖貽得說，衛福部把責任推給第一線服務機構，以及社工人員敏感度不足，事件之後增加標準作業流程及訪視密度，讓社工疲於奔命，卻從未反省現有制度為何無法接住孩子，規避政策制定者責任，在居住、就業、公共托育、早療資源等議題上，均未見系統性改革，「以為只要喊句口號，社會就不會再有不幸發生。」

剴剴案讓社工備受指責，廖貽得指出，擁有話語權的政治人物不該隔岸觀火，乘機發動政治鬥爭，指責社工是罪魁禍首；社工絕非問題的根源，只是站在政策末端，協助政府解決兒少、家庭問題，設法縫補政策無法承接的破口，近兩年來，社工遭遇騷擾、不公平待遇，政府應扮演積極角色，「別讓社工成為情緒出口」。

