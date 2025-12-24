頂新和德基金會 陪伴偏鄉棒球少年
為了幫助偏鄉孩子追逐夢想，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，至今已陪伴全台超過一萬三千名熱愛棒球的孩子勇敢前行。自二○二三年起，基金會更進一步推動偏鄉棒球勸募計畫，號召社會大眾以行動支持，今年累計獲得超過三七○筆捐款，將全數投入偏鄉棒球隊在交通接送、營養餐食及球隊日常運作等費用。
⭐2025總回顧
同時，基金會也整合集團資源，捐贈三千顆味全龍職業棒球隊練習球與兩千箱味全保久乳，嘉惠逾千名棒球少年。
苗栗汶水國小張明照教練執教近廿年，為照顧更多偏遠部落的孩子，在棒球隊成立初期曾大方將自宅作為小球員的臨時宿舍，自掏腰包購買交通車，陪伴球員南北征戰，今年基金會透過「接棒未來」棒球公益計畫提供棒球隊交通、餐食與球具經費，盼與大眾一起聯手成為他們的後盾。
不僅基金會集團內進行捐款，許多棒球迷也響應。洪小姐和爸爸是死忠龍迷，洪爸爸兒時也曾是少棒隊的一員，當年看到隊友因家庭經濟因素，被迫中斷棒球夢想，現在父女帶頭支持「接棒未來」棒球公益計畫，只要自己支持的球員擊出安打、全壘打，便自提捐款，呼籲更多球迷加入守護偏鄉孩子的行列。
頂新和德文教基金會拋磚引玉，盼社會大眾共參與「接棒未來」棒球公益計畫，成為孩子追夢棒球路上的重要一棒，陪他們走向更遠的未來。響應捐款支持https://pse.is/56g5ev
