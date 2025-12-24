台北直飛長灘島 菲律賓皇家航空突喊停
菲律賓皇家航空廿二日無預警宣布停飛明年一月四日後的「台北—長灘島」航線，預估約有四千名台灣旅客受影響，旅行業品質保障協會表示，將協助旅客改由馬尼拉轉機或退費，旅客若有爭議可向協會請求協助；交通部觀光署則說，目前旅行社正與旅客協調中，尚未有人提出申訴。
菲律賓皇家航空去年才剛復飛台北至長灘島航線，也是台灣唯一直飛長灘島的航班，且是直飛卡提克蘭機場，下機後搭船前往長灘島僅需卅分鐘，去年復飛後即吸引不少旅客搭乘。
不料菲律賓皇家航空廿二日發聲明，指曾寄望新冠疫情結束能公司擺脫多年來嚴重的虧損，然而，未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題會對公司造成如此直接的影響。
菲律賓皇家航空表示，公司的商業模式主要來自中國大陸、南韓、台灣以及其他國家的旅客，將他們送往長灘島、薄荷島、公主港、克拉克和馬尼拉，但令人遺憾的是，地緣政治緊張局勢已使目標客戶群遠離了菲律賓的旅遊計畫，因此決定將從明年一月四日起，暫停所有商業客運營運，目前正在為乘客辦理退款。
據了解，國內目前共有品冠、東南、雄獅、可樂、全聯等五家旅行社經營包機行程，恐損失上百萬元，粗估有四千名旅客行程受影響。
觀光署表示，團體旅遊部分，經了解將由旅行社與旅客協商轉團或變更行程等替代方案辦理。
品保協會公關主委李奇嶽表示，若旅客願意轉機，將優先改由馬尼拉轉機前往長灘島。若旅客不願轉機，將以退費方式處理；自由行旅客部分，品保協會也會盡量協助旅客辦理機票退費，但當地旅館費用恐難以退費。
